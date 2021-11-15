Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 ноября 2021 года: регион каждый день бьет собственный антирекорд

Люди продолжают заболевать. Фото: Светлана Турьялай

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 ноября 2021 года. Вторые сутки прирост заболевших коронавирусом бьет собственные антирекорды. 15 ноября число заболевших увеличилось еще на 494 человека. Умерли от последствий инфекции 49 пациентов ковид-госпиталей.

Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки власти продлили действие ограничительных мер до 21 ноября. Однако уже сейчас понятно, оно будет продлено. Жители Краснодара и других городов Кубани встали в очереди за прививкой от коронавируса. Без кюар-кодов сейчас не попасть ни в торговый центр, ни в кафе или ресторан.

- Рекомендуется после шести месяцев пройти ревакцинацию. Вторичная вакцинация позволит обеспечить формирование большого количества антител и эффективную защиту от заболевания. Ее проводят во всех прививочных пунктах, — отмечает начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

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