Мат как аргумент: судью в Краснодарском крае подловили на нецензурной брани в адрес ответчика

Кресло судьи может пошатнуться

Вокруг федерального судьи Усть-Лабинского района Краснодарского края Андрея Дашевского разразился скандал. В распоряжении редакции оказалась запись с диктофона, на которой мужчина, по голосу похожий на Дашевского, обматерил сторону по делу. На ней слышно, как, предположительно, служитель Фемиды нецензурно выражается в отношении ответчика, а также говорит морально унижающие жаргонизмы.

- Это [оскорбление] работало в ГАИ. Папа [его, мат] дослужился до подполковника. Сейчас папаша работает водителем в следственном комитете. А вот этот вот [сторона по делу] выродился… Этот [плохой человек] уже и в коллегию успел написать… и сам [ерундой] занимается, - слышно на записи.

Свидетели говорят, что на аудиозаписи именно голос федерального судьи. По словам ответчика, Дашевский после случившегося удовлетворил иск против него. В свою очередь, обиженная сторона по делу подала апелляционную жалобу, жалобу в Квалификационную коллегию судей и Совет судей за оскорбления. Сейчас решается вопрос о наказании служителя правосудия.

В суде оперативно прокомментировали ситуацию, сказав о проверке по данному факту.

- По сведениям, размещенным в сети интернет, органами судейского сообщества Краснодарского края будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям участника аудиозаписи, - прокомментировала "Комсомольской правде" - Кубань" руководитель объединенной пресс-службы судов Мария Пирогова.

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О какой сумме идет речь, пока неизвестно, но бывшего служителя Фемиды уже доставили в Новороссийск для разбирательств (читайте далее)