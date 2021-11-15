«Спасибо за чудо!»: мальчик, которому помог Моргенштерн, записал трогательное видео после укола за 168 млн рублей

Илья Худоба находится сейчас в больнице. Фото: instagram.com/smailik_iluwa

В это до сих пор трудно поверить, но трехлетний Илюша Худоба из Тимашевска получил спасительную инъекцию. Мальчик появился на свет с редким тяжелым заболеванием - СМА. Чтобы справиться с недугом такого плана, необходимо самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma. Стоит такой укол 168 миллионов рублей. Собрать такую сумму в короткие сроки не смогли бы ни волонтеры, ни тем более простая кубанская семья с больным ребенком. Именно поэтому родители мальчика обратились за помощью к неравнодушным землякам.

Сбор для Илюши Худобы открыли в мае 2020 года. Деньги на препарат собирали буквально всем миром. Огромную помощь оказал и известный рэпер Моргенштерн. Кумир современной молодежи проявил себя с неожиданной стороны — он начал перечислять на счет Ильи деньги и призвал своих поклонников и подписчиков последовать его примеру. В итоге в сентябре 2021-го нужная сумма была собрана.

После подготовки Илюша получил спасительную инъекцию. О долгожданном событии рассказала мама мальчика в своем Instagram. Она поблагодарила всех, кто помог ее сыну. А уже после процедуры трогательное видеообращение записал сам Илюша.

- Феи и волшебники, спасибо за чудо! - сказал мальчик, улыбнувшись на камеру.

В конце обращения малыш послал всем воздушный поцелуй. Ролик, стоит сказать, был записан в больничной палате, где пока остается ребенок. Но совсем скоро ему предстоит долгий период реабилитации.

Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у СМА то, что было потеряно за 2 года, - рассказала мама Ильи. - Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание. Мы приложим все усилия, чтобы жизнь сына стала полноценной.

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