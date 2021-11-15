В Краснодаре собираются повысить проезд до 35 рублей

Повышение тарифов не распространяется на муниципальный транспорт. Фото: krd.ru

Жители Краснодара обеспокоены: стоимость проезда в общественном транспорте стала выше почти на 17%. Теперь пассажирам придется платить за поездку 35 рублей, вместо привычных 30. Такое объявление, например, появилось в салоне городского автобуса № 62. Согласно вывеске, действовать это нововведение начнет уже с 29 ноября. Отметим, что на сегодняшний день - это единственная маршрутка, на проезд в которой стоимость билета станет выше.

Для людей эта новость стала неожиданностью. Многие подсчитали среднюю стоимость и решили, что дешевле приобрести личный автомобиль.

- Скоро разница по тратам будет неощутима. Зато передвигаться на машине - намного комфортнее, - рассуждали жители Краснодара.

Также пассажиры общественного транспорта начали сравнивать стоимость проезда в разных городах.

- В Воронеже стоимость проезда - 23 рубля, в Ростове - 17 рублей. Мы такими темпами и до Москвы с ее ценниками дойдем, - писали возмущенные пассажиры.

Однако в администрации города объяснили: повышение цен на поездки распространяется только на маршруты коммерческих перевозчиков. Они же и будут устанавливать стоимость проезда.

- Подорожание - выборочное. Оно распространяется на коммерческие перевозки, на нерегулируемом тарифе. Стоимость поездок устанавливают сами перевозчики, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

О повышении цен на проезд в муниципальном транспорте пока неизвестно.

- В конце ноября - в начале декабря стоимость проезда, действительно, станет выше, - подтвердила руководитель городского общественного движения "Транспортная инициатива" Марина Репещук. - Это связано с увеличением цен на страховки, запчасти и горючее. Для пассажиров эта ситуация, конечно, показалась неприятной: во время пандемии их доходы сократились в несколько раз, поэтому увеличение стоимости проезда бьет по карману.