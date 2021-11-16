Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 ноября 2021 года: более 2,3 миллиона жителей Кубани получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса не прекращается на Кубани уже почти год. Каждый день прививку от инфекции ставят десятки тысяч местных жителей.

Больше всего вакцинированных – в Краснодаре. Здесь прививку поставили уже более полумиллиона человек. Эта цифра продолжает расти.

Всего на Кубани вакцинировались 2,344 миллиона человек. В последнее время темпы прививочной кампании от COVID-19 увеличились в три раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- С начала ноября видим рост числа вакцинаций в сутки: ежедневно прививаются от 10 до 18 тысяч жителей края, что в три раза больше, чем было в октябре, - рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

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