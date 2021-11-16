Там все родственники! Самый яркий болельщик мундиаля рассказал, как пытался бежать в Европу через Белоруссию

Зомо провел в белорусских лесах почти три недели. Фото: Владимир ЕГОРОВ

Самый колоритный болельщик Чемпионата мира по футболу в России камерунец Зомо на несколько недель пропал из России. Его инстаграм затих, а потом появился пост о том, что африканец оказался на польско-белорусской границе.

Зомо в России живет нелегально. Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Он хотел пересечь ее, чтобы попасть во Францию, там у него много родственников. Была у Зомо мысль поехать в Англию - его сын занимается профессиональным боксом, скоро у парня дебют, и отец думал поддержать начинающего спортсмена. Но планам Ригобера Еумби (именно так зовут футбольного болельщика) не суждено было сбыться.

Нелегальный путь

Зомо уже несколько лет живет в России на птичьих правах. Туристическая виза у него закончилась сразу после мундиаля. Сразу он ее не продлил, а потом грянула пандемия. Границы закрылись и оформить законное пребывание в стране не удалось до сих пор. Яркий и ярый футбольный болельщик осел в Краснодаре, женился, несмотря на то, что на родине осталась семья. Здесь нелегал не смог найти работу, мешал языковой барьер - камерунец не говорит по-русски - и жил на донаты своих почитателей. Возможно, именно поэтому камерунец послушал знакомых, которые пообещали, что он прорвется через границу в Европу даже без документов.

- Приехал в Москву, а потом повезли в Беларусь. Я сразу понял, что это нелегально, неофициально и нечисто. А когда приехал на границу, то в этом сомнений не осталось. Привели меня в место рядом в Гродно, там я провел три недели, - рассказал «КП» -Кубань Зомо.

Зомо ждал гуманитарный коридор у Гродно. Фото: Владимир ЕГОРОВ

В конце сентября на границе Белоруссии и Польши еще не было палаток, хотя мигранты пребывали тысячами - с детьми, большой семьей. Свой быт они организовывали сами, кто, как умел.

- Мы просто спали под открытым небом, не имея ничего. Жгли костры, по ночам в Белоруссии было уже холодно. Воды и еды не было. Пили из реки, ели дикие яблоки. Кукурузное поле было рядом, ходили, набирали початки и в сыром виде ели. Так я питался три недели, как и все остальные беженцы, - вспоминает Зомо.

Вместе с мигрантами из Ирака, Сирии и Афганистана футбольный болельщик из Краснодара все же побывал в Польше. Ему удалось пройти 50 километров пешком.

Беженцы разбили лагерь у границы. Фото: Владимир ЕГОРОВ

Даже дети умирали

За время пребывания на польско-белорусской границе камерунец хлебнул испытаний. Сам он подорвал здоровье, а некоторые не выдерживали невыносимых условий и гибли.

- Нас заставляли постоянно ходить, и холодно было. Опухали ноги. Приходилось снимать обувь, или она рвалась. Руки-ноги шелушились. Я еле ходил, - жалуется Зомо. - Не у всех хватало здоровья пережить недели на границу. Говорили, что одна сирийская семья там потеряла ребенка лет пяти. Он умер от переохлаждения.

Поняв, что загнан в тупик и не сможет попасть в заветную Францию, Зомо решил вернуться в Россию. Камерунец выехал обратно 15 октября. Поездка назад ему обходится в круглую сумму.

Многие мигранты приехали семьями. Фото: Владимир ЕГОРОВ

- Я захотел вернуться в Россию сразу, как только увидел этих несчастных людей на границе! Когда в Москве был, то не понимал, что будет нелегальный переход. Думал, что это будет помощь беженцам, - поделился Зомо. - Я сразу хотел уйти, но не пустили. Потом узнал, что есть специальные люди, которые занимаются незаконным трафиком, через них можно вернуться обратно. Я заплатил 2 500 долларов.

Сейчас Зомо находится в Краснодаре. Он счастлив, что его авантюра с пересечением польско-белорусской границы закончена. После нее остался пустой кошелек и проблемы со здоровьем. Но Зомо вновь строит планы. Африканец хочет поехать в Катар на Чемпионат мира по футболу в 2022 году.