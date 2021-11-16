В Абхазии при покушении на милиционеров погиб один человек, еще один ранен

Фото: пресс-службы МВД Абхазии

В Гагре при попытке взрыва самодельного устройства ликвидирован мужчина, еще один подозреваемый ранен. Об этом сообщили в МВД Абхазии.

- Нападение на сотрудников УВД по Гагрскому району произошло около 7 часов утра 16 ноября. Оперативная информация о готовящемся преступлении была у милиционеров. При задержании произошла перестрелка, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в ведомстве.

В отделе создали оперативную группу. При покушении между сотрудниками милиции и двумя нападавшими началась стрельба.

- Жители поселка Бзыпта Гагрского района были вооружены револьверами, обрезом ружья и ручной гранатой, - рассказали в МВД Абхазии.

При попытке взорвать самодельное устройство был убит один из налетчиков - 22-летний Амир Феликсович Кетия. А второй, 23-летний Омар Ремзиевич Хагуш, при перестрелке ранен в плечо. Его после случившегося задержали и под охраной доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы и стрелянные гильзы специалисты изъяли и направили на экспертизу.

В Абхазии проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются и другие лица, возможно причастные к покушению на милиционеров.