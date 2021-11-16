От севера к югу и обратно: Скоростная трасса соединит Питер и Черное море к 2024 году

Трасса будет без светофоров

Путь от Санкт-Петербурга к Черному морю сократится на 5 часов. Водителям не придется коротать время в пробках на подъездах к крупным городам – вокруг них сделают обходы. По скоростной трассе автолюбители помчат уже в 2024 году.

- Дорога от Питера к Черному морю – это не полностью новая трасса, это уже существующая транспортная магистраль с доработками. Чтобы путь стал скоростным на всем протяжении, нужно достроить несколько развязок и обходов. Планируется, что все работы завершатся за три года, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Автодора».

Основные составляющие этого пути уже готовы. В этом году достроили кольцевую дорогу вокруг Петербурга – ЦКАД. Осталось сделать обход Твери, его планируют строить в следующем году и сдать к 2023-му. Также к 2024 году на юге создадут обходы вокруг Ростова-на-Дону и Краснодара.

- Это обходы, у которых есть альтернатива, они будут платными, потому что для их строительства привлекаются частные средства и их нужно окупить, - объяснили дорожники. При этом в компании отметили: у водителей будет выбор - ехать по платной скоростной дороге либо по бесплатной параллельной.

Обход Краснодара. Фото: Автодор

Губернатор Краснодарского края считает, что трасса от Питера до Черного моря станет новым этапом развития курортов побережья.

- Транспортная ось Север – Юг позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью для жителей и туристов максимально комфортным. Для нас реализация проекта станет новым этапом в развитии курортов Краснодарского края, - сказал Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что продолжается строительство трассы от Краснодара до Керченского моста, она называется А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. Этот участок длиной 51 километр входит в запланированную ось, которая протянется от Питера на юг. Трассу проведут в обход населенных пунктов. Работы запланированы масштабные: 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и свыше 160 малых искусственных сооружений. Для комфорта автомобилистов вдоль трассы создадут 11 площадок отдыха. Все это обойдется в 55 млрд рублей. Дорога также соединит Крым с курортами Кубани.

ЧТО ДОСТРОЯТ

Чтобы говорить о запуске машин по скоростной транспортной оси от Питера к Черному морю, нужно завершить несколько проектов:

- обход Твери, завершат к 2023 году ( это будет первая трасса, соединяющая две столицы)

- Аксайский обход вокруг Ростова-на-Дону, завершат к 2024 году

- Дальний западный обход Краснодара, завершат к 2024 году (дорога пройдет от станицы Пластуновской через Новотитаровскую к Марьянской)

- Краснодар - Керченский мост

В том числе несколько километров дороги осталось проложить до Севастополя. Также идет строительство развязок под Геленджиком, чтобы ускорить проезд вдоль побережья Кубани.

ЦЕНА

Если брать в среднем, то стоимость по платным дорогам в одну сторону от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Краснодара выходит около четырех тысяч рублей. Цены варьируются от времени суток, выходных и скидок.

А вот за сколько можно будет доехать к Черному морю «без светофоров» по скоростной трассе от северной столицы к югу с учетом достроенных обходов в 2024 году, пока не говорится.