Мать четверых детей избили в краснодарском трамвае и повредили глаз из-за отсутствия маски

Потасовка в трамвае закончилась походом в больницу

Потасовка в краснодарском трамвае №10 произошла в субботу, 13 ноября. Тогда трамвай встал, когда одна из пассажирок - Лада Кирьянова - отказалась выйти из вагона, потому что была без маски.

- По громкоговорителю вагоновожатая объявила, что никуда не поедет, если я маску не надену. Но у меня не было ее с собой. А люди просто начали оскорблять и призывать, чтобы я покинула трамвай, - рассказывает "КП" - Кубань" Лада.

Более того, дело в итоге дошло до драки. Ладу попытались вынести из вагона, а одна из пассажирок пинала и набрасывалась на нее. Те, кто не участвовал в конфликте, предпочли не вмешиваться, а зафиксировать все на камеры мобильных телефонов и слить видео в городские паблики.

Вытолкать Ладу пассажирам все же удалось. И она пошла за помощью к медикам.

- Я принял на себя защиту пострадавшей девушки, потому что глубоко убежден, что никакая борьба с пандемией не может служить оправданием избиению. Да, люди устали, напуганы и растеряны — и в такой атмосфере легче всего начать искать и находить виноватых друг в друге, выплескивая напряжение в агрессию. Но это не повод скатываться с цивилизованных способов решения конфликтов обратно к судам Линча! На месте Лады, избитой за ненадетую маску, завтра может оказаться любой из нас, - прокомментировал адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Напомним, в Краснодарском крае уже почти два года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты. Это требование эпидемиологов действует с марта 2020 года. Не пренебрегайте требованиями врачей!