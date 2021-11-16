Модели из Краснодарского края откровенно высказались перед финалом конкурса «Краса России - 2021»

Все участницы - как на подбор: умницы, красавицы, спортсменки. Фото: krasarossii.com

До финала конкурса «Краса России - 2021» осталось совсем чуть-чуть. Все участницы - как на подбор: умницы, красавицы. Они уже покорили своими талантами и обаянием жюри региональных конкурсов красоты, а теперь готовы замахнуться на всю страну. Кубань на этой битве красоты представляют аж четыре девушки.

В свете софитов со школьной скамьи

Самая юная участница - Серафима Байкова. Девушке всего 15 лет, она еще учится в школе. Но столь юный возраст не считает препятствием. Наоборот — для нее это преимущество. Глаза ее горят, а рвение к победе такое, что позавидуют даже опытные модели. Тем более, что похвастаться сочинке есть чем.

Серафима Байкова. Фото: krasarossii.com

- Я занимаюсь большим теннисом, рисованием, - говорит девушка. - Попасть на конкурс в 15 лет — задача непростая, но мне удалось удивить. Да, для меня это дебют, так что участие в конкурсе уже дает большой опыт.

А еще в финал прорвались сразу две красавицы из Новороссийска. 17-летняя Дарья Ковалева — тренер по подиумному шагу. Она учит юных моделей оттачивать походку. А все потому, что за ее плечами уже участие в состязаниях красоты, а теперь готова вновь повторить свой триумф.

- Я уже победила в конкурсе и стала «Юной красой Черноморского побережья - 2021». На конкурсе в Сочи хочу добиться уверенности в себе и стать сильнее, чтобы все преграды мне были по силам! - признается Дарья.

Дарья Ковалева. Фото: krasarossii.com

За короной рвутся лучшие

18-летняя Арина Нечман - курсант транспортного колледжа. Несмотря на юный возраст, у девушки позади неплохой багаж. Она уже засветилась в региональном конкурсе «Краса Черноморского побережья — 2021», завоевала победу в «Красе Новороссийска - 2021» и даже стала вице-мисс «Красы университета - 2021». Словом, боязни сцены у красавицы нет, да и откуда взяться этому страху? В младших классах она окончила студию телеведущих, с 16 лет ведет праздники и торжества. Помимо прочего, Арина увлекается кондитерским делом. Ее выпечка – это настоящие кулинарные шедевры.

Арина Нечман. Фото: krasarossii.com

- На конкурс приехала за яркими впечатлениями и эмоциями, - делится Арина своими планами, которые, судя по всему, победой в Сочи не ограничиваются. - Этот этап является ступенью для международного конкурса Miss Earth, который активно развивает тему экологии. Меня это очень привлекает.

Но мечтает Арина больше всего о дипломе юриста — именно этому хочет посвятить свою жизнь.

Красота не главное

А вот 18-летняя Вероника Рябчунова уже не первый год работает добровольцем. Она участвует во всех акциях, где нужна помощь волонтеров. В своем родном Майкопе девушку знают все. Красавица с трех лет поет, а с недавних пор ее стал привлекать подиум. Но связать свою жизнь красавица планирует с учебой. Она поступила в Адыгейский педагогический колледж.

Вероника Рябчунова. Фото: krasarossii.com

- Сейчас я учусь на коррекционного педагога и уже проводила занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, - говорит Вероника. - Этот конкурс для меня - очень важный шаг. Хочу пробовать себя в чем-то новом, это состязание уже помогает мне раскрываться.

Финал состоится 17 ноября. Имя той, что получит корону, огласят в Зимнем театре Сочи. Борьба предстоит серьезная, ведь конкуренцию им составят около 50 участниц со всей России от 15 до 30 лет. Победительнице «Красы России» предстоит ответственная миссия - представить нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля».