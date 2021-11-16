Рак молочной железы – частые вопросы

Антон Вадимович Ёлкин, руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», онколог, химиотерапевт, действующий член Европейского общества онкологов (ESMO) и Российской Ассоциации онкоурологов, обладатель премии «Триумф-2020» в номинации «Успех в медицине». Фото предоставлено пресс-службой Клиники Евроонко.

Рак груди (или РМЖ – рак молочной железы) сегодня занимает лидирующие позиции в мире среди женских онкозаболеваний. Раньше РМЖ чаще всего диагностировали у женщин после сорока лет, теперь возрастной порог приближается к тридцати годам. И, к сожалению, болезнь обнаруживается уже на поздних стадиях, когда побороть ее сложно, а подчас – невозможно.

Как уберечь себя и своих близких, вовремя позаботиться о здоровье? Как контролировать свое состояние на различных стадиях? На эти и другие вопросы в ходе онлайн-консультации, организованной "КП", ответил руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Вадимович Ёлкин.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Евроонко.

В каком возрасте чаще диагностируется рак?

И значит ли это, что ближайшие родственники тоже могут быть ему подвержены? – спрашивает Надежда.

Антон Ёлкин:

- В России онкозаболевания, как правило, определяются в возрасте примерно 64 лет. В большинстве случаев (но не всегда) речь идет о передаче по наследству определенной «генетической поломки», когда клетки организма изначально предрасположены к экспансии болезни и передаче ее другим клеткам. С высокой возможностью скрываться от иммунного надзора, в задачи которого как раз входит отслеживать и вовремя пресекать подобные угрозы. Такой «недосмотр» организма ведет к образованию злокачественных опухолей и их дальнейшему быстрому распространению.

Если в семье были онкологические заболевания, совсем не обязательно, что детям или внукам это тоже грозит. Но шанс пострадать от рака повышается в десятки раз, поэтому и к своему здоровью стоит относиться на столько же внимательно. Периодически проходить обследования и соблюдать базовые правила. Не провоцировать. Вовремя узнавать и вовремя лечить. На первых стадиях эту болезнь можно победить.

Можно ли выявить онкологию через анализ крови?

Многих наших читателей интересовало, можно ли по анализам (в частности – по анализу крови) определить предрасположенность к раку?

Антон Ёлкин:

- Да, сейчас есть возможность определить наследственную склонность организма к онкологическим заболеваниям. Но! Такие специальные исследования может назначить врач-онколог или медицинский генетик. «Обычный» анализ крови в данном случае не работает.

И еще важно отметить: рак молочной железы, как это принято считать, не является сугубо женской болезнью. В гораздо меньшей степени, но мужчины также подвержены этому заболеванию.

Антон Вадимович, может ли фиброаденома переродиться в рак груди? – спрашивает Ольга.

- Фиброаденома – это доброкачественное образование, которое чаще всего выявляется у пациенток в возрасте 20 – 40 лет и обычно не представляет проблем для здоровья. В онкозаболевание не может перетечь никоим образом. Но в дополнение к визуальной диагностике (УЗИ) я все же настоятельно рекомендовал бы провести биопсию, чтобы сделать максимально достоверные выводы о природе опухоли.

Может ли плановая диспансеризация выявить начало онкозаболевания либо предрасположенность к нему?

– Этот вопрос заинтересовал сразу нескольких наших читательниц. И нужны ли дополнительные исследования женщинам 45+, чтобы быть уверенными в своем здоровье?

Антон Ёлкин:

- Все риски обычная диспансеризация предусмотреть, увы, не в силах. Если есть сомнения, жалобы на состояние и, повторюсь, семейная, генетическая предрасположенность к онкозаболеваниям, после сорока лет имеет смысл дополнительно обратиться к профильному специалисту, чтобы исключить подозрения. Особенно это касается женщин. В нашей клинике прием у врача-онколога занимает примерно 60 минут, что вполне достаточно для предварительной оценки состояния и, по необходимости, выписки направлений на более глубокие исследования.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Евроонко.

- Достаточно ли после 40 лет просто посещать гинеколога и проходить наружный осмотр груди?

Антон Ёлкин:

- Безусловно, нет. Минздрав России рекомендует придерживаться следующих правил, коротко их можно перечислить так:

- женщинам без факторов риска и не наблюдающих проблем в области груди, рекомендована

маммография не реже 1 раз в год, начиная примерно с 40 лет;

- с генетически возможной предрасположенностью, но без изменений в молочных железах стоит проходить МРТ один раз в год уже с 25 лет;

- с 35 лет - ежегодная маммография обязательна для всех, кто заботится о своем здоровье;

- при наличии факторов риска, а тем более – образований в груди, абсолютно необходимы регулярные обследования, направленные на раннее выявление РМЖ. Более глубокие и персонализированные.

Такие исследования могут проводиться и по программе ОМС, и в нашей клинике: www.euroonco.ru

«Евроонко» в Краснодаре: ул. Северная, 315. Телефон для записи и справок: +7 (861) 238-76-74.