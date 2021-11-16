Премия «Настоящие люди» достанется обычному человеку

Премия «Настоящие люди» - это вызов бездушию.

Героические поступки можно увидеть не только в боевиках, да и исполняют их не только голливудские актеры. Обычные люди тоже способны на это. Причем, в большинстве своем те, кто совершает добрые дела, - люди скромные и предпочитают о своем подвиге не распространяться. Но неравнодушное поведение не станет нормой, если его не демонстрировать! Поэтому «Комсомольская правда» решила создать возможность для каждого рассказать о знакомом герое и его поступке всей стране, чтобы каждый знал - на кого равняться.

Премия «Настоящие люди» - это вызов бездушию. Это про тех, кому небезразлично, что потом. Про настоящих людей. А выберут героя не профессиональные судьи, а читатели.

В начале декабря в эфире радио «КП» - Краснодар» мы объявим лидера народного голосования.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.