Грядет самая холодная ночь ноября: «Злой» циклон принес в Краснодарский край серьезное похолодание

Холодный фронт принес в Краснодарский край резкое похолодание. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

О том, что температурные отметки на Кубани рухнут, метеорологи начали предупреждать еще на прошлой недели. Серьезное похолодание в регион принес «злой» циклон. Сначала он заставил утепляться соседей - в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и в Адыгее. А теперь добрался и до Кубани.

Ночь на 17 ноября ожидается одной из самых холодных в этом месяце.

- В целом по краю будет малооблачно, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 15-18 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью опустится до 2-7 градусов ниже нуля. Местами в восточной половине края 5-10 мороза. В горах ночью минус 2-7 градусов.

При этом в дневные часы воздух прогреется до 1-6 градусов со знаком плюс.

На Черноморском побережье, по прогнозам синоптиков, переменная облачность.

- Ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер. Вечером 16 ноября на участке Джубга - Магри местами порывы до 14 метров в секунду, на участке Анапа - Геленджик ночью и утром 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов, а днем - 13-15 градусов.

Кстати, под влиянием фронтального раздела облачность уплотнится, и ближе к выходным пройдут небольшие дожди. А в предгорной части ожидается мокрый снег.

Стоит сказать, что сезон катания в горах может начаться уже в середине декабря. Осадки на высоте уже идут, но для формирования устойчивого снежного покрова нужно большое количество осадков и низкие температурные отметки. Пока же в дневные часы наблюдается в основном плюс.