Вениамин Кондратьев высказался в поддержку законопроекта о QR-кодах

QR код станет необходим для активной общественной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуму внесены проекты поправок о расширении использования QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Инициатива исходит от Правительства РФ. Авторы предлагают запрашивать информацию о сделанных прививках в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Подобные меры помогут избежать введение локдауна на территории страны. Губернатор Краснодарского края высказался в поддержку законопроекта.

- Мы эти поправки одобряем и поддерживаем. Задача не закрыть рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры. Но наша задача сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы все работало. Бизнес, рабочие места - все должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность", - высказал свое мнение о данной инициативе глава региона.

Получить сертификат можно только после вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Документ направлен в регионы для обсуждения, которые продлятся до 14 декабря. Если закон примут, то для антипрививочников наступят тяжелые времена. Для них уже закрылись двери кинотеатров и ресторанов, а после вступления в силу поправок, станут недоступны: самолеты, поезда, любые культурно-массовые мероприятия и торговые центры. Посещение аптек и продуктовых магазинов возможно будет только при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов, либо с подтвержденной справкой об медотводе.

QR-код выдается после полного курса вакцинации. Получить его можно на портале Госуслуг, он становится активен там в течении трех дней после введения второго компонента вакцины. В случае ревакцинации «Спутник Лайтом» этот срок немного дольше и составляет 21 день. Именно столько времени требуется, чтобы сформировался иммунитет к коронавирусу.

QR код могут получить и те, кто в течении последних 6 месяцев переболел коронавирусом. Факт заболевания должен быть подтвержден врачом и внесен в федеральный реестр переболевших. В противном случае, сертификат не выдадут.

Предполагается, что новые правила будут действовать до 1 июня 2022 года.