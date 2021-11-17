Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 ноября 2021 года: план вакцинации от COVID-19 на Кубани выполнен на 65% Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса началась на Кубани еще в конце прошлого года. За 11 месяцев прививку поставили более 2,3 миллиона местных жителей.

Отмечается, что план вакцинации от инфекции в Краснодарском крае выполнен уже на 65%. Но этого недостаточно для выработка коллективного иммунитета – лучшей защиты от COVID-19. Он должен появиться, когда прививку поставят минимум 80% жителей Кубани.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 17 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 236 заболевших.

Коронавирус в Анапе 17 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 17 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 68 жителей.

Коронавирус в Геленджике 17 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 22 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 17 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 17 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 17 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 человек.