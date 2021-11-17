Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 ноября 2021 года: план вакцинации от COVID-19 на Кубани выполнен на 65% Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация от коронавируса началась на Кубани еще в конце прошлого года. За 11 месяцев прививку поставили более 2,3 миллиона местных жителей.
Отмечается, что план вакцинации от инфекции в Краснодарском крае выполнен уже на 65%. Но этого недостаточно для выработка коллективного иммунитета – лучшей защиты от COVID-19. Он должен появиться, когда прививку поставят минимум 80% жителей Кубани.
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