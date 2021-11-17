Как грамотно действовать на всех этапах приобретения жилья в новостройке

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Консультирует коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

Что необходимо учесть при покупке квартиры в новостройке, чтобы ничего не упустить?

Приобретение жилья - важное и ответственное событие. От того, насколько грамотно вы подготовитесь к процессу, зависит комфортность вашей жизни в последующем. Разберем пошагово, что необходимо учесть.

Планирование.

Составляем список параметров жилья. Заранее продумайте, какие параметры новой квартиры будут максимально комфортными для вашей семьи. Что для вас важнее - просторная кухня или большая гостиная? Достаточно ли вам одного санузла или с двумя было бы гораздо удобнее?

Район проживания тоже играет большую роль. Не поленитесь и проделайте путь от работы до будущего дома в час пик, чтобы наглядно оценить, сколько времени это будет занимать. Изучите доступность района для общественного транспорта, даже если у вас есть автомобиль, ведь могут случиться непредвиденные обстоятельства, такие как долгосрочный ремонт автомобиля.

Определяем бюджет. Оцените стоимость аналогичного жилья на сайтах продаж. А уже в соответствии с этим, хватает ли вашего бюджета или необходимо будет изыскивать дополнительные средства, прибегать к кредиту или ипотеке. Справитесь ли вы с платежом в дальнейшем.

Здесь стоит учесть, что квартиру, соответствующую всем вашим параметрам, найти достаточно сложно. Тогда придется понять, какой из параметров для вас приоритетнее. Кому-то важнее наличие вместительного балкона для хранения велосипедов, а кому-то - близость к метро.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Покупка.

Вы можете как самостоятельно заняться поисками жилья, так и прибегнуть к услугам риелтора. При этом необходимо учесть, что оплата риелтору станет дополнительной статьей расхода, зато сэкономит ваше время и усилия.

Рассчитайте время, которое вы готовы ждать свою новую квартиру. Квартиры на стадии котлована значительно дешевле квартир в доме, строительство которого подходит к концу или уже завершено. Что выгоднее будет для вашего бюджета: ждать три года, проживая в арендованном жилье, или в течение месяца переехать в готовую квартиру.

Если дом уже сдан, при выезде на осмотр квартиры заранее составьте список вопросов, которые хотели бы задать. Постарайтесь пообщаться с соседями, которые уже успели оценить условия проживания. Если квартира мечты, выбранная вами, еще не достроена, обязательно проверьте благонадежность девелопера. Ознакомьтесь с учредительными документами компании-застройщика (устав, свидетельства ИНН и ОГРН), разрешением на строительство, проектной декларацией и формой договора долевого участия.

Остались вопросы на тему? Или накопились другие вопросы, связанные с покупкой жилья? Присылайте в комментариях. Ответы продолжим в следующих публикациях.

Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт