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Общество17 ноября 2021 7:19

Трассу Джубга - Сочи проложат по побережью Черного моря, а не в горах

Проект готовят к согласованию в правительстве РФ
Ева МУР

Скоростная дорога Джубга - Сочи все-таки пройдет по прибрежному маршруту, а не в горах. Такое решение принято в госкомпании "Автодор".

- У нас есть распоряжение проработать все возможные варианты от президента РФ. Но она точно проляжет по берегу, - заявил ТАСС глава подрядчика Вячеслав Петушенко.

Он уточнил, что сейчас в проект вносятся корректировки, связанные с удешевлением строительства дороги. Первоначальная его стоимость оценивалась в 1,6 триллиона рублей.

- Все понимают, насколько этот проект важен для страны, для развития и доступности курортов, поэтому все так внимательно и детально отрабатывается, - сказал журналистам Петушенко.

Напомним, проект строительства трассы планируют разбить на несколько этапов. Сначала работы начнут на самых загруженных участках — обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.

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