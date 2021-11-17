Трассу Джубга - Сочи проложат по побережью Черного моря, а не в горах

Скоростная дорога Джубга - Сочи все-таки пройдет по прибрежному маршруту, а не в горах. Такое решение принято в госкомпании "Автодор".

- У нас есть распоряжение проработать все возможные варианты от президента РФ. Но она точно проляжет по берегу, - заявил ТАСС глава подрядчика Вячеслав Петушенко.

Он уточнил, что сейчас в проект вносятся корректировки, связанные с удешевлением строительства дороги. Первоначальная его стоимость оценивалась в 1,6 триллиона рублей.

- Все понимают, насколько этот проект важен для страны, для развития и доступности курортов, поэтому все так внимательно и детально отрабатывается, - сказал журналистам Петушенко.

Напомним, проект строительства трассы планируют разбить на несколько этапов. Сначала работы начнут на самых загруженных участках — обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.