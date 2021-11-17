Начальник полиции в речном порту Краснодара подбросил наркотики, чтобы повысить показатели

Сейчас идет расследование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Высокопоставленного силовика заподозрили в подкидывании наркотиков. Под прицелом у следствия сейчас находится начальник полиции в речном порту Краснодара. Вместе с ним проверяют и бывшего сотрудника в погонах. Причем об их сговоре стало известно, благодаря знакомому одного из правоохранителей, который стал свидетелем.

Эта запутанная история произошла в Краснодаре еще в декабре 2019 года. Как удалось узнать «КП» - Кубань», днем около магазина с сигаретами начальник полиции в речном порту Краснодара Владимир С. задержал 35-летнего мужчину со странным свертком в руках. После этого его доставили в отдел для разбирательств. Беседа длилась больше трех часов.

Именно около этого магазина мужчину и задержали.

А уже вечером на подмогу приехал тогда еще и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции Краснодара Константин Г. Старший лейтенант составил рапорт, протокол личного досмотра задержанного, у которого обнаружили пакетик с порошком. Согласно заключению эксперта, это были наркотики массой 0,67 грамма. Количество хоть и маленькое, но тянет минимум лет на 15.

Словом, полицейские уже готовились потирать руки – ведь таким способом они хотели повысить показатели работы, а это непременно сулило премию или повышение.

Но их планам не суждено было сбыться - всплыла другая версия произошедшего. Ее слил приятель и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции Краснодара, которому он помогал. По всей видимости, мужчина быстро понял, что запахло жареным, и решил обо всем сознаться силовикам.

Начальник полиции в речном порту Краснодара стал фигурантом дела, но пока еще не уволен из органов.

- По указанию и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков я привез мужчину в речной порт Краснодара. Там находилось наркотическое вещество. Спрятано оно было в подоконнике второго окна старого здания. При мне он достал и передал в руки человека. А после его задержали около магазина, - рассказывал свидетель преступления правоохранительным органам.

Во время разбирательств в марте 2020 года было возбуждено уголовное дело на начальника полиции в речном порту Краснодара Владимира С. Его подозревают в «Превышении должностных полномочий» и «Незаконном хранении наркотиков». А после показаний, которые дал свидетель, по делу проходит и бывший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции Краснодара Константин Г.

Старшего лейтенанта полиции уволили еще в апреле 2020-го, однако свое удостоверение он не сдал.

- Начальник ЛПП в речном порту в органах ОВД работает больше 9 лет, а в занимаемой должности с июля 2019 года. При этом в его личном деле есть действующее дисциплинарное взыскание - «строгий выговор». Его он получил в августе 2021 года, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах.

На этой иномарке передвигались бывшие правоохранители.

А бывший сотрудник, и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ЮФО служил в органах с декабря 2012 года. А занимаемой должности был с декабря 2019 года. Но 1 апреля 2020-го его уволили в связи с проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД. Стоит сказать, его фамилия после увольнения засветилась еще в одном крупном скандале. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в мае 2020 года в подмосковном поселке Кашира на посту ДПС была остановлена «Тойота Камри» без госномеров.

Машина ехала из Москвы в сторону Краснодара. После остановки водитель предъявил удостоверение сотрудника полиции. Вместе с ним были два пассажира, в числе которых старшии леи тенант. При досмотре машины в багажнике были найдены свертки с наркотическим веществом.

В багажнике машины нашли большое количество пакетов с запрещенными веществами.

Позже стало известно, что все мужчины были уволены из МВД еще несколько месяцев назад, однако свои служебные удостоверения они не сдали.