«Родимое пятно победили»: девочку с «маской Бэтмена» готовят к курсу подкожных инъекций в России

Луна и Деми останутся в Краснодаре до Нового года

Двухлетняя Луна из США по-прежнему находится в Краснодаре. Здесь ей провели последнюю операцию по удалению гигантского родимого пятна. По-научному он называется меланоцитарный невус. Он почти полностью покрыл лицо девочки, но еще и опасен. Невус часто перерождается в злокачественный.

- Сейчас происходит заживление тканей. С невусом покончено. После восстановления мы будем лечить шрамы, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии в Краснодаре.

Луне, которую с легкой руки журналистов по всему миру назвали девочкой "с маской Бэтмена", проведут курс инъекций по выравниванию кожи. Она перенесла и первую пластическую операцию, когда хирургу Павлу Попову пришлось удалить ей брови и часть волосяного покрова на лбу - там тоже гнездился невус.

- В Краснодаре похолодало, повсюду угроза коронавируса, и мы отправились за город, чтобы выгулять девочек, - рассказывает мама Луны своим многочисленным подписчикам в соцсетях. Именно благодаря такой известности семья этнических бразильцев смогла оплатить лечение в клинике и частые перелеты через океан.

К слову, у Луны в Краснодаре есть подруга по несчастью. Это маленькая Деми. У нее аналогичные эстетические проблемы на лице, правда, гораздо меньших масштабов.

- Деми тоже завершен курс по удалению невуса. И ей, как и Луне, сейчас нужно лишь пройти реабилитацию, - подтвердили в клинике Павла Попова.

Обе девочки между тем чувствуют себя хорошо. И вдоволь порезвились на природе. До Нового года они останутся в Краснодаре.