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Происшествия17 ноября 2021 13:07

Школьника сбила машина на «зебре», но виновник наезда подал на него в суд

Такой версии придерживается мать пострадавшего мальчика, который получил тяжелые травмы
Оксана КАДОЧНИКОВА
Ребенок получил многочисленные травмы после аварии. Фото: личный архив семьи

Ребенок получил многочисленные травмы после аварии. Фото: личный архив семьи

Днем 24 сентября 14-летний Саша Клещетников собрал в рюкзак учебники и пошел на уроки, но сесть за парту подростку не удалось. На подходе к школе №27 в Новой Адыгее он стал переходить дорогу по пешеходному переходу. В тот момент его сбил водитель на белом «Форде». Сашу с травмами увезли в больницу, где его ждала серьезная операция.

- Весь удар пришелся на правую сторону сына. Врачи диагностировали многочисленные переломы берцовых костей, буквально по кусочкам собирали ногу, поставили металлическую пластину, накрутили восемь болтов, - рассказала "КП"-Кубань" мама мальчика Екатерина. - Предстоит еще одна или две операции. Сейчас ждем образования костной мозоли, которая плохо формируется. Кроме переломов, сын получил ЧМТ, гематомы были на лице.

Сашину кость врачи собирали по кусочкам. Фото: личный архив

Сашину кость врачи собирали по кусочкам. Фото: личный архив

После операции Сашу выписали из больницы, но до 15 декабря он будет сидеть на больничном, пока окончательно не окрепнет. Кости ребенка, конечно, срастутся со временем, но о мечте о военной карьере можно забыть навсегда.

- Врач сказал, никакой армии, Саша не пройдет комиссию после такой аварии. Хотя он с 6 лет хотел стать офицером. Восстановиться до конца будет невозможно, - выдыхает Екатерина.

Предполагаемый виновник ДТП некий Иван Романов после аварии извинялся перед родителями за случившееся, предлагал помощь, но потом, по словам мамы пострадавшего подростка, все изменилось.

- Он после аварии говорил нам: "Я не нарушал скоростной режим", как мантру повторял эти слова. Но о каком режиме может идти речь у пешеходного перехода? Там должна быть только остановка, - говорит Екатерина. - А потом я и вовсе узнаю, что он подал жалобу в суд в рамках 125 УПК против возбуждения против него уголовного дела.

Сам Романов удивлен поведением женщины, говорит, что хотел по-мирному решить все вопросы и в суд не обращался.

- Это такой бред. Пусть представит документы. Это полнейший бред. Вы можете запросить везде и у следователей, в суде, - прокомментировал "КП"-Кубань" Иван Романов. - Зачем она усугубляет? Ее можно привлечь за клевету.

Предполагаемый виновник ДТП Иван Романов отрицает обвинения мамы Саши.

Предполагаемый виновник ДТП Иван Романов отрицает обвинения мамы Саши.

Как выяснила мама Саши, машина, за рулем которой сидел Романов в момент ДТП, принадлежал одной из фирм по продаже автомобилей. А потом ее продали, хотя она - орудие увечья и весомый вещдок.

- Дела по дорожно-транспортным происшествиям являются одними из самых сложных с технической точки зрения. Возникает необходимость оценки множества нюансов и назначается куча экспертиз, - прокомментировал "КП"-Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. – Нужны дорожно-транспортная и автотехническая экспертизы. Эксперты должны оценить все эти моменты.

"Комсомольская правда"-Кубань" сделала запрос по этому ДТП в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю и будет следить за развитием событий.

ЧППроисшествия: ЧП