Школьника сбила машина на «зебре», но виновник наезда подал на него в суд

Ребенок получил многочисленные травмы после аварии. Фото: личный архив семьи

Днем 24 сентября 14-летний Саша Клещетников собрал в рюкзак учебники и пошел на уроки, но сесть за парту подростку не удалось. На подходе к школе №27 в Новой Адыгее он стал переходить дорогу по пешеходному переходу. В тот момент его сбил водитель на белом «Форде». Сашу с травмами увезли в больницу, где его ждала серьезная операция.

- Весь удар пришелся на правую сторону сына. Врачи диагностировали многочисленные переломы берцовых костей, буквально по кусочкам собирали ногу, поставили металлическую пластину, накрутили восемь болтов, - рассказала "КП"-Кубань" мама мальчика Екатерина. - Предстоит еще одна или две операции. Сейчас ждем образования костной мозоли, которая плохо формируется. Кроме переломов, сын получил ЧМТ, гематомы были на лице.

Сашину кость врачи собирали по кусочкам. Фото: личный архив

После операции Сашу выписали из больницы, но до 15 декабря он будет сидеть на больничном, пока окончательно не окрепнет. Кости ребенка, конечно, срастутся со временем, но о мечте о военной карьере можно забыть навсегда.

- Врач сказал, никакой армии, Саша не пройдет комиссию после такой аварии. Хотя он с 6 лет хотел стать офицером. Восстановиться до конца будет невозможно, - выдыхает Екатерина.

Предполагаемый виновник ДТП некий Иван Романов после аварии извинялся перед родителями за случившееся, предлагал помощь, но потом, по словам мамы пострадавшего подростка, все изменилось.

- Он после аварии говорил нам: "Я не нарушал скоростной режим", как мантру повторял эти слова. Но о каком режиме может идти речь у пешеходного перехода? Там должна быть только остановка, - говорит Екатерина. - А потом я и вовсе узнаю, что он подал жалобу в суд в рамках 125 УПК против возбуждения против него уголовного дела.

Сам Романов удивлен поведением женщины, говорит, что хотел по-мирному решить все вопросы и в суд не обращался.

- Это такой бред. Пусть представит документы. Это полнейший бред. Вы можете запросить везде и у следователей, в суде, - прокомментировал "КП"-Кубань" Иван Романов. - Зачем она усугубляет? Ее можно привлечь за клевету.

Предполагаемый виновник ДТП Иван Романов отрицает обвинения мамы Саши.

Как выяснила мама Саши, машина, за рулем которой сидел Романов в момент ДТП, принадлежал одной из фирм по продаже автомобилей. А потом ее продали, хотя она - орудие увечья и весомый вещдок.

- Дела по дорожно-транспортным происшествиям являются одними из самых сложных с технической точки зрения. Возникает необходимость оценки множества нюансов и назначается куча экспертиз, - прокомментировал "КП"-Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. – Нужны дорожно-транспортная и автотехническая экспертизы. Эксперты должны оценить все эти моменты.

"Комсомольская правда"-Кубань" сделала запрос по этому ДТП в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю и будет следить за развитием событий.