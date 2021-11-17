В Краснодаре и Сочи установят почтоматы

По словам Елены Бабак, сегодня «Почта России» быстро развивается и главной задачей для себя считает удобство населения.

Время с ноября по февраль для «Почты России» - это высокий сезон, когда количество отправлений между регионами России и за ее пределы сильно увеличивается. Не является исключением и Кубань. О том, как здесь готовятся к росту нагрузки на инфраструктуру, в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края Елена Бабак.

К распродажам и поздравлениям готовы

Подарки друг другу, открытки с поздравлениями - все это является непременным атрибутом Нового года. И, по словам Елены Бабак, нагрузка на почту начала расти уже сейчас. Однако подготовка к этому велась на протяжении нескольких месяцев, так что тревожиться о том, что ваша посылка не дойдет в срок, не стоит. Главное - отправьте ее вовремя, а остальное сделают сотрудники «Почты России».

- Традиционно с середины ноября мы отмечаем рост почтовых отправлений, который связан как с покупательской активностью в сезон распродаж, так и с новогодними праздниками. Ежедневно Краснодарский магистральный сортировочный центр обрабатывает порядка 3,5 тонны почтовых отправлений, в том числе около 1,5 тонны международных мелких пакетов и посылок. В высокий сезон эти объемы увеличиваются в полтора-два раза, - рассказала Елена Бабак.

Благодаря почтоматам можно забирать посылки, не посещая почтовые отделения.

С середины ноября было увеличено количество авиарейсов для доставки почты, а бонусом к ним перевозить посылки по воздуху будут чартеры. Это позволит каждую неделю транспортировать примерно на 10 тонн больше.

Среди городов Кубани, которые в этом году проявляют особенно большую почтовую активность, Елена Бабак назвала Сочи, Адлер, Абинск, Темрюк, Новороссийск, Майкоп и Армавир. Так что туда поедут дополнительные автомобильные маршруты. На сегодняшний день именно «Почта России» располагает крупнейшим автопарком в крае - всего на доставке задействованы 496 автомобилей, включая 70 специализированных машин курьерской доставки, 25 грузовых «Iveco» и КамАЗов высокой тоннажности. Причем в течение прошлого и этого года почтовый автопарк в крае был обновлен на 40 процентов.

Как «цифра» упрощает жизнь

Конечно, обеспечить непрерывность работы «Почты России» можно было только при условии соблюдения всех мер антикоронавирусной безопасности. Как рассказала Елена Бабак, в случае заболевания почтальонов их функции брали на себя специально созданные мобильные группы. В итоге число задержек при доставке отправлений было сведено к минимуму.

Средний стаж сотрудника почты сегодня 9 лет.

Также руководитель краевого УФПС отметила, что сегодня в «Почте России» многое делается для того, чтобы перевести сервисы в цифровую среду и сделать их использование более комфортным для населения. К примеру, в Краснодаре и Сочи установят 122 почтомата - такие устройства позволят людям забирать свои посылки самостоятельно. Первые 10 почтоматов уже установлены в Краснодаре и проходят тестирование. Доставлять посылки из интернет-магазинов в почтоматы будут курьеры. Клиенты смогут самостоятельно получать свои заказы рядом с домом или работой, а узнавать о перемещении своих посылок можно в мобильном приложении. Кстати, оно само по себе предоставляет большой функционал - с помощью приложения, к примеру, можно запланировать визит в почтовое отделение и получить посылку на руки максимально быстро. Или вообще заказать ее доставку прямо на дом. И наоборот - курьер может забрать у вас посылку и отправить ее вместо вас.

Кроме того, Елена Бабак дала несколько советов о том, что нужно сделать для того, чтобы получить свою посылку как можно быстрее. Поскольку речь идет про новогоднюю пору, то, конечно, лучше делать заказы в интернет-магазинах заранее, особенно если говорить про доставку покупок из других стран. Кроме того, все отправления лучше делать регистрируемыми, так как в этом случае вы сможете четко отслеживать их статус и местонахождение. А еще стоит установить мобильное приложение «Почты России», многие сервисы которого также позволяют сильно ускорить получение заветной посылки.