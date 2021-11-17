Мэрия Анапы возвращает муниципалитету 25 участков на Большом Утрише, незаконно ставших частной собственностью

Участки находятся на береговой полосе Черного моря.

Анапский районный суд удовлетворил требования мэрии к физическим лицам о признании отсутствующим права собственности в отношении 25 земельных участков, расположенных в районе Змеиного озера рядом с Большим Утришом. Участки находятся на береговой полосе Черного моря, на землях общего пользования и не должны быть в частной собственности граждан. Данные спорные участки выбыли из собственности муниципалитета в собственность юридического лица в 2010 году по решению суда. Однако спустя 10 лет, после обжалования дела в Верховном суде РФ, установлена незаконность их отчуждения в частную собственность. Мэрия обратилась с исковым заявлением к физлицам, которые после переуступок являлись собственниками участков, незаконно выбывших из муниципальной собственности. Суд в первой инстанции выигран.