«Как можно ставить жизнь ребенка под угрозу»: в минобре Кубани отреагировали на то, что шестиклассника не пустили в автобус без маски

Шестикласснику Кириллу пришлось возвращаться домой по оживленной трассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

15 ноября в Тихорецком районе произошел инцидент - учитель выгнала шестиклассника Кирилла Уткина из автобуса, потому что у мальчика не было защитной маски. Школьнику пришлось возвращаться домой по оживленной трассе в соседний поселок, пройти около 8 километров.

История сразу же привлекла внимание общественности. На случившееся отреагировали и в минобр Кубани. 17 ноября эту ситуацию прокомментировал заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Пронько.

- Подобные ситуации недопустимы, наша задача – обеспечить безопасность пребывания детей в образовательной организации и на пути следования к школе. Призываю педагогов более внимательно относиться к детям, а не ставить под угрозу их жизнь и здоровье из-за отсутствия маски, - заявил Сергей Пронько.

Он также поручил муниципальному управлению образования провести служебные проверки в школе № 37, в которой и произошел инцидент. Кроме того, в краевом минобре обратились к руководителям всех школ. Сергей Пронько напомнил, что в каждом школьном автобусе должны быть запасные защитные повязки.

- Руководству школ, в которых осуществляется подвоз обучающихся школьными автобусами, необходимо предусмотреть наличие в транспорте необходимого количества масок. Школы обеспечены медицинскими масками, классные руководители выдают их обучающимся в случае необходимости, а школьные автобусы проходят регулярную дезобработку, - добавил Сергей Пронько.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Учитель выгнал школьника из автобуса на Кубани, потому что он был без маски

Мальчику пришлось идти несколько километров по оживленной трассе (подробнее)