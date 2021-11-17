Пожар в торговом комплексе в Адыгее: площадь возгорания больше 1000 квадратов, огонь перекинулся на соседние здания

Серьезный пожар произошел 17 ноября в Адыгее. Фото: instagram.com/nashyablonovskiy

Пожар в торговом комплексе в Адыгее произошел днея 17 ноября. Как сообщают в МЧС по Адыгее, возгорание случилось в здании, которое расположено на улице Гагарина в поселке Яблоновском. Здесь находятся торговые помещения, где продают одежду.

Момент задымления засняли покупатели после эвакуации. Судя по всему, пожар в торговом комплексе в Адыгее случился в одном из помещений.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после обеда сработали датчики, чувствительные к дыму. На место происшествия тут же выехали пожарные. Изначально работали три спецмашины, однако позднее число пожарных расчетов было увеличено.

- На данный момент тушат огонь 34 человека и десять единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея. - На данный момент площадь возгорания составляет 1,1 тысячи квадратных метров.

По словам очевидцев, пожар в торговом комплексе в Адыгее разгорается все сильнее, пламя перекинулось на рядом стоящие здания. Предварительно, жилых домов рядом нет. Однако многие автовладельцы спешат убрать свои машины подальше.

С пожаром спасатели пытаются справиться вот уже два часа.

- Погибших и пострадавших в огне нет, эвакуация людей не проводилась, - уточняют в ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Что стало причиной возгорания, пока не ясно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.