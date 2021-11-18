Четыре миллиона коту под хвост: в Краснодарском крае покупательница элитных кошек пытается доказать, что ее обманули

Основательница популярного в стране питомника каракетов Ирина Назарова считает, что с ней сводят счеты конкуренты. Фото: caracat_kataleya_nazarova

Москвичка Алла Нечаянко помнит, как придирчиво выбирала самых лучших котят среди симпатичных пушистых комочков. На эти милые мордочки с острыми ушками у нее были большие надежды. Животные должны были стать основой ее питомника по разведению элитной породы каракетов.

- Я специально прилетела из Москвы в Краснодарский край. Хозяйка так расхваливала своих животных, что у меня не было сомнений, что мне помогут выбрать самых-самых котят, - вспоминает Алла детали той сделки.

Алла Нечаянко пытается вернуть часть суммы, потраченной на бракованных кошек. Фото: nechaenko

Краснодарская заводчица кошек Ирина Назарова известна на всю Россию. Она первой в стране стала специально разводить так называемых каракетов, у нее даже оформлены авторские права на название этой селекции кошек.

История появления породы забавна и полна романтики. Лет 30 тому назад между проживающими в Московском зоопарке каракалом и обычной дворовой муркой вспыхнули чувства, а через время изумленные служители зоопарка получили необычный приплод: умилительных котят с кисточками на ушках как у папы, но более скромного маминого телосложения.

Как и все искусственно выведенные породы, каракеты не без изъянов. Мужские особи бесплодны, потомство могут дать лишь кошки. Поэтому цена за пушистую малышку у племенных заводчиков запредельная и может равняться стоимости, например, новой иномарки. Так, котенок каракета женского пола и без права разведения стоит от 500 и до 1 млн рублей. Если же кошку берут для продолжения рода, то придется выложить от одного до двух миллионов рублей. Поэтому, когда Алла отдала «матери российских каракетов» почти 4 миллиона рублей за трех молоденьких кошечек, то была уверена, что совершает одно из самых выгодных вложений в своей жизни. Но животные преподнесли новой хозяйке неприятные сюрпризы.

Пятно на носике Мишель и стало поводом для выбраковки. Фото: nechaenko

- Мишель просто рожала обычных рыжих котов. Таких я на улице подобрать могу. Она не передает породу дальше. С кем мы только ее не скрещивали. Были три вязки и все неудачные, - жалуется Алла на 5-летнюю Мишель, котята которой так и не унаследовали материнскую красоту.

Другая воспитанница, Элизабет, и вовсе оказалась бесплодной. Заводчица три года возила кошку по врачам и репродуктологам, которые не могли поставить диагноз. Лишь хирурги выяснили, что в силу особенностей развития организма Элизабет не сможет иметь котят. То есть у Аллы из трех кошек, к дальнейшему воспроизводству способной оказалась лишь одна. Женщина решила судиться.

Элизабет ветеринары поставили диагноз "бесплодие". Фото: caracat_kataleya_nazarova

- Я не требую к возврату всю сумму за обеих кошек. У заводчиков есть такое понятие - животные в качестве домашних любимцев. Они стоят намного дешевле. Я прошу вернуть мне тысяч по 300 за каждую кошку, то есть чтобы цена за них была такая, словно я их изначально покупала «для души», а не для бизнеса, - поясняет Алла Нечаенко.

В кубанском питомнике Kataleya с претензиями коллеги не согласны. Адвокат Алексей Огородников представляет интересы Ирины Назаровой в суде. Защитник рассказал, что они изучили досье Аллы, и еще несколько лет назад Элизабет и Мишель были гордостью женщины. Она участвовала с ними в конкурсах и выкладывала видео потомства Мишель. Поэтому сейчас ответчики очень удивлены заявлениями истца о том, что у Мишель есть выбраковка по породе.

От Мишель рождалось потомство, которое не наследовало признаков необычной породы. Фото:nechaenko

- Она профессионал. Неужели профессионал не видел, что покупает бракованного котенка? Насчет бесплодия Элизабет, то тут тоже спорный момент. Мы продаем четырехмесячных котят, в таком возрасте невозможно предугадать, как обстоят дела с их репродуктивной системой. Это становится ясно только спустя несколько лет. Котята были куплены в 2016 году, мы не знаем, что с ними происходило в течение этих пяти лет, - рассказал «КП»-Кубань» Алексей Огородников.

Якобы Ирина Назарова согласилась с требованиями Аллы Нечаянко, предложила забрать кошек и вернуть за них деньги. Алла от такой сделки отказалась, к хвостатым благородным красавицам прикипела всем сердцем.

В тонкостях селекции котов и в сложных взаимоотношениях их заводчиков Северский районный суд разбирается уже полтора года. Заседания регулярно срываются обеими сторонами конфликта.

– Сейчас процесс приостановлен для проведения новой экспертизы, о которой попросила сторона ответчика, – рассказали в суде.

Следующее судебное заседание должно состояться 24 ноября.