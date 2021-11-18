Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 ноября 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru
Новый пункт вакцинации от коронавируса появился на Кубани. Он распахнул двери в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Отмечается, что прививочный кабинет работает каждый день с 11:00 до 18:00. Он находится на улице Астраханской, 97. Этот пункт вакцинации стал уже 16-м для курорта.
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