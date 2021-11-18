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Здоровье17 ноября 2021 22:25

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 ноября 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 ноября 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 ноября 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 ноября 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый пункт вакцинации от коронавируса появился на Кубани. Он распахнул двери в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что прививочный кабинет работает каждый день с 11:00 до 18:00. Он находится на улице Астраханской, 97. Этот пункт вакцинации стал уже 16-м для курорта.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 18 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 292 заболевших.

Коронавирус в Анапе 18 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человек.

Коронавирус в Сочи 18 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 59 жителей.

Коронавирус в Геленджике 18 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 8 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 18 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 9 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 18 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 человека.

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