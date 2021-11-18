Краснодарский край стал шестым в антирейтинге по коронавирусу среди регионов страны

Последние данные по коронавирусу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае каждый день выявляют рекордное число заболевших. Причем рост идет не по единичным случаям, в больницы попадают на сотни человек больше каждый последующий день.

- 13 ноября выявлено 420 заболевших, 14 ноября – 494, 15 ноября – 589 человек попали в больницы, 16 ноября - 636 человек, 17 ноября – 719. По данным на 18 ноября, в регионе выявили 819 инфицированных COVID-19, - сообщили в оперштабе.

В антирейтинге по коронавирусу, где перечислено больше сотни субъектов, Краснодарский край поднялся на шестое место. Кубань оказалась в сложной эпидобстановке. Регион в статистике идет после Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Московской области и Республики Крым.

Чаще всего стали болеть дети. Среди 819 заболевших за сутки 75 – это несовершеннолетние.

Самыми зараженными за сутки на Кубани стали Краснодар, Новороссийск и Сочи. Здесь выявили 363, 67 и 66 зараженных. В Каневском районе коронавирус подтвердился у 41 человека, в Динском – у 34, в Туапсинском – у 22, в Северском – у 21. В Анапе 12 заболевших. В других районах меньше 10 заболевших за сутки.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ 124 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО находятся восемь пациентов.

Страшная инфекция не только с бешеным ритмом передается от человека к человеку, но и забирает жизни. Смертность от коронавируса тоже возросла. 14 ноября умерли 48 пациентов с COVID-19, 15 ноября – 48, 16 ноября - 53, 17 ноября зафиксировано 58 летальных случаев, а по данным на 18 ноября в регионе не стало 65 человек с подтвержденной инфекцией.

Медики призывают местных жителей прививаться, вакцина - единственный способ справиться с инфекцией.

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