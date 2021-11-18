Начальника полиции в речном порту Краснодара собираются уволить после инцидента с наркотиками

Начальник полиции в речном порту Краснодара стал фигурантом дела, но пока еще не уволен из органов.

После того как высокопоставленного силовика заподозрили в подкидывании наркотиков, начались разбирательства. Служебные проверки одну за одной проводят в полиции в речном порту Краснодара, которым руководит Владимир С. Напомним, его имя сейчас фигурирует в громком уголовном деле. В основу материалов легли события 2019 года. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в декабре около магазина с сигаретами начальник полиции в речном порту Краснодара задержал 35-летнего мужчину со странным свертком в руках. После этого его доставили в отдел. А после и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции Краснодара Константин Г. составил рапорт, в котором указал, что согласно заключению эксперта, в пакетике были наркотики массой 0,67 грамма.

Вот только позже всплыла другая версия. Ее слил приятель и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции Краснодара, которому он помогал. Именно этот мужчина стал свидетелем того, как подбросили запрещенные вещества, во всяком случае именно так он указал в своем заявлении, которое принес правоохранителям.

- В 2019 году была проведена служебная проверка. По ее результатам оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте уволен из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, - сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Старшего лейтенанта полиции уволили еще в апреле 2020-го, однако свое удостоверение он не сдал.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен начальник ЛПП в речном порту Краснодара. Владимиру С. сделали строгий выговор. Но свой пост он не потерял. Не исключено, что после окончания разбирательств его могут уволить.

- Сейчас материалы по данному факту переданы по подследственности в Краснодарский Следственный отдел на транспорте Западного Межрегионального Следственного Управления на транспорте СК РФ для принятия процессуального решения, - говорят в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО. - В случае подтверждения вины сотрудника он также будет уволен из органов внутренних дел.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Начальник полиции в речном порту Краснодара подбросил наркотики, чтобы повысить показатели

А действовал он вместе с бывшим коллегой, которого год назад уволили за «закладку» (подробнее)