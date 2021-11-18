Отели курорта Miracleon в Анапе будут работать под международными брендами

Открытие брендовых отелей в Анапе – это необходимый шаг на пути узнаваемости города не только в России, но и в мире. Фото: отдел маркетинга курорта Miracleon.

Интерес к внутреннему туризму в России с каждым годом набирает обороты. Сейчас российские путешественники открывают для себя места для отдыха, стараясь не выезжать за пределы страны. Несомненно, популярным направлением остается Краснодарский край и его Черноморское побережье. Круглый год здесь кипит курортная жизнь. Вместе с этим растет запрос на качественный отдых по мировым стандартам. Путешественники хотят проводить отпуск с комфортом и без лишних хлопот. Решить эту задачу взялись в Анапе. В мае 2021 года в городе состоялось грандиозное открытие отеля Great Eight Ultra All Inclusive & Spa 5*. Он работает по системе «ультра все включено». Здесь 354 номера всех категорий, двухэтажный SPA-комплекс, шесть подогреваемых бассейнов, собственный пляж, рестораны и бары, а также развлечения для всей семьи. Свой первый высокий сезон отель провел успешно, гости высоко оценили европейский подход к гостеприимству и уровень сервиса.

Управляющая компания курорта Miracleon не стала останавливаться на достигнутом. После переговоров с международным гостиничным оператором Accor было принято решение открыть на территории курорта два пятизвездочных отеля под брендами Mövenpick и Swissôtel. Они будут расположены на первой линии в Анапе, иметь выход к пляжной территории и обеспечат лучший семейный отдых в любое время года. Соглашение было подписано 11 ноября в Анапе инвестором курорта Miracleon Валерием Димоевым и генеральным директором Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексисом Делароффом.

Фото: отдел маркетинга курорта Miracleon.

- Открытие брендовых отелей в Анапе – это необходимый шаг на пути узнаваемости города не только в России, но и в мире, – считает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев. - Группа Accor – крупнейший международный гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах мира. События подобного масштаба в очередной раз подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать внутренний туризм, в том числе на международном уровне. Хочу также выразить отдельную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, поддержка которого дает нам силы развивать курорты не только в Анапе, но и на территории всего края. Без поддержки администрации Краснодарского края нам пришлось бы гораздо сложнее и дольше выходить на международный уровень.

В торжественной церемонии принял участие глава Анапы Василий Швец.

- Тот факт, что в Анапу заходят международные отельные бренды, еще раз доказывает, что наш город стоит на верном пути развития туризма. Наш курорт становится доступным не только для людей среднего достатка, но и тех, кто может себе позволить немножко больше, - отметил Василий Швец. - В декабре мы будем праздновать 175 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о присвоении Анапе статуса города. Сегодняшнее событие можно считать отличным подарком городу к этой круглой дате.

С января 2022 года пятизвездочный отель Great Eight будет принимать гостей под брендом Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5* и продолжит работать по системе «ультра все включено». Это третий отель бренда Mövenpick, представленный в России. Здесь можно выбрать отдых в номерах 13-ти категорий от стандартного двухместного до люкс-апартаментов. После ребрендинга отель сохранит все элементы инфраструктуры, предложив гостям еще более высокие стандарты обслуживания и отдыха под брендом Mövenpick.

Открытие второго международного отеля в Анапе под брендом Swissôtel планируется в 2024-2025 годах. Его строительство уже ведется на первой пляжной линии в Анапе. В новой гостинице будет 210 номеров и 9 вилл с собственным бассейном площадью 1100 кв.м. Помимо этого в инфраструктуру отеля войдет собственный пляж, два бассейна, высококлассный велнес и SPA-центр, а также ресторан высокой кухни и два бара.

- Анапа – уникальный курорт с великолепными климатическими условиями, прекрасными песчаными пляжами и многочисленными достопримечательностями, а развитие в регионе винного и гастрономического туризма делает его по-настоящему всесезонным направлением. Я благодарен мэру Анапы, Василию Александровичу Швецу, за первое знакомство с этим перспективным курортом и возможность для развития группы здесь. Уверен, что появление сразу двух отелей под узнаваемыми премиальными брендами Mövenpick и Swissôtel станет дополнительным аргументом в пользу посещения курорта, в том числе, и для международных путешественников. Для нас большая честь участвовать в развитии Анапы, и я благодарю наших партнеров, и отдельно администрацию города, за такое доверие, рассказал генеральный директор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф.

КОНКРЕТНО

В Краснодарском крае работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них – под брендами международных сетей. Под управлением гостиничного оператора Accor в Краснодарском крае находится 10 сетевых отелей мировых брендов (Ibis, Mercure, Mövenpick, Novotel, Rixos, Pullman, Swissôtel Hotels & Resorts). В Сочи - 9 и в Краснодаре - 1. Общий номерной фонд составляет почти 1400 номеров.