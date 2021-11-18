«Он написал гимн Кубани и за это может развалить коллектив?!»: поклонники Кубанского казачьего хора негодуют по поводу скандала в коллективе

Кубанский казачий хор. Архив "КП - Кубань"

Знаменитый коллектив и жемчужину казачьей культуры уже месяц раздирает внутренний конфликт. В конце октября стало известно, что хор и балет решено разделить по документам. Общественность обеспокоилась и даже появилась анонимная петиция в защиту целостности коллектива.

Давняя поклонница хора связалась с нами после публикаций и рассказала, что думает о разделении хора.

- Я приезжаю на концерты Кубанского казачьего хора из другого города и последние годы, меня сильно разочаровывает то что происходит! Например: рождественский концерт. Хор выступает дважды в день, беру билеты на оба концерта. В первом концерте вместо рождественских колядок звучат церковные песнопения и патриотика. Балет вышел лишь раз, в вечерней программе. От артистов знаю, что нет четкого сценария, Виктор Гаврилович просто сообщает, день в день, выходить танцовщикам на сцену или нет, - рассказывает поклонница хора Любовь Шашкова.

Весёлый казачий танец. 1977 год. Архив "КП - Кубань"

По словам поклонницы творческого коллектива, программы не выстроены, а еще в Концерты все чаще включают песнопения на греческом языке и авторские песни не только маэстро Захарченко, но и знаменитые композиции такие как «Вставай страна огромная».

- Очень странно, когда приходишь насладиться казачьей культурой, а вместо этого получаешь подборку популярных хитов и духовную музыку. А ещё в промежутках между номерами Виктор Гаврилович уходит в пространные рассуждения о жизни, Боге и духовном воспитании молодежи. Я не религиозный человек, почему такой упор? Коллектив то светский, это же не церковный хор! Бывает, что он продолжает свой монолог в течение 40-ка минут. Возможно это у маэстро уже возрастное. Это довольно утомительно и, думаю, не всем интересно, - рассказала слушательница радио «КП - Краснодар».

В анонимной петиции, которую подписали более 2 тысяч человек Захарченко просят уйти на пенсию, эту же просьбу повторили и в эфире радио «КП - Краснодар».

- Неужели же из-за того, что Захарченко написал гимн Кубани, ему можно развалить государственный коллектив?! Виктор Гаврилович очень резко высказывается в адрес балета. И он сейчас взял линию развития хора историческую, где не было балета. Он упирается, что когда это был войсковой певческий коллектив, там было религиозное творчество и не было танцоров. Но такими темпами мы и женщин исключим из ККХ, потому что в войсковом певческом коллективе их не было, - сообщает анонимный источник из хора.

Кубанский казачий хор. Архив "КП - Кубань"

В истории формирования Кубанского казачьего хора был и другой период - советский. В следующем году 85 лет, как в состав хора включили балетную труппу. А что в концертах всё реже выступает балет подтверждают многие источники.

- Вот если в январе на Рождество будут авторские песни и не будет балета, то я просто не приеду на концерт. Не хочу, чтобы праздник стал разочарованием! В прошлому году пели на стихи Тютчева. Простите, но я не за этим через Москву лечу в Краснодар. Я хочу слышать старинные казачьи, русские песни, но уж точно не «Буря мглою небо кроет», - возмутилась поклонница творчества Кубанского казачьего хора Любовь Шашкова.

Кубанский казачий хор - коллектив известный в мире. Ни для кого не секрет, что язык танцев гораздо яснее для иностранной публики. Но Виктор Захарченко (старший) видимо думает иначе, а руководство хора в лице его ближайших родственников, в частности внука, идею выделения труппы балета из состава ККХ поддерживают.

- Сейчас в социальных сетях упрекают артистов хора, которые не выступают против! Но если кто-то высказывается, то ему сразу показывают на дверь. У нас сумасшедшая текучка кадров. Нет ничего удивительного, что петиция написана анонимно, - сообщает источник из ККХ.

А ещё между артистами ходит шутка: «Народный артист у нас один - Захарченко». Источник рассказал «Комсомолке», что в хоре уже давно никто не получает званий, а артисты которые выделяются яркой индивидуальностью быстро попадают в немилость руководства. В подтверждение этому слова внука и тезки знаменитого дедушки Виктора Захарченко (младшего) в эфире радио «КП - Краснодар».

- В течение этого месяца ведётся саботаж против развития Кубанского казачьего хора. А лидера этого движения и не видно. Я думаю, что правда восторжествует и тайное всегда становится явным. И мы узнаем, кто является вредителем старейшего национального коллектива России, - пояснил Виктор Захарченко (младший).

Напомним, что министерство культуры края выпустило пресс-релиз, где выразило обеспокоенность решением создать отдельный танцевальный коллектив.

- Данная мера может нарушить целостность великого творческого коллектива, привести к раздробленности, внести дисбаланс в концертные программы и повлечь снижение интереса зрительской аудитории к творчеству прославленного коллектива, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.