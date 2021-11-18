Начнется вторжение: Погода резко испортится в Краснодарском крае 20 ноября

Какая погода ожидается на Кубани в выходные дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неделя на Кубани началась с сильного ветра. Норд-ост на побережье был дикий - ураган снес остановку и «Газели» на трассе. К счастью, из людей никто не пострадал, ветер быстро стих. Но тишь и благодать в регионе ненадолго. В ближайшие дни в Краснодарском крае погода снова резко испортится. Кое-где пройдут дожди, а ночью температура вновь начнет опускаться до минусовых значений.

- По Краснодарскому краю проходят разные активные воздушные образования, которые можно связывать с полями повышенного и пониженного давления. Они-то и принесут в регион похолодание и осадки, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - Температурный фон также зависит от этих образований. Поскольку потоки, постоянно сменяющие направления с северного на южное и с южного на северное, ведут игру температур на юге края.

Дыхание стихии жители Кубани начнут чувствовать уже 19 ноября. В этот день местами в крае и на Черноморском побережье пройдет дождь. А вечером в предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом.

Пик непогоды, по словам Александра Колесника, придется на 20 ноября.

- Слабые осадки будут практически на всей территории края, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - А уже ближе к 21 числу произойдет перемещение туч на юго-восток региона. Сильные дожди прогнозируем в Апшеронском, Лабинском, Белореченском, Мостовском, Отрадненском, Туапсинском районах и горной части Сочи. На данном фоне не исключаем в этих районах кратковременные подъемы уровня воды в реках.

Кроме того, на всей территории Краснодарского края вновь ожидается усиление ветра. В выходные будут преобладать юго-западное и западное направления. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, а в горах до 23-28 метров в секунду.

- Ближайшие пару дней температуры будут варьироваться на отметках 5-7 градусов. В ночные часы около нуля. По юго-востоку и северной части края возможен небольшой минус, - добавляет Александр Колесник. - И дальше будет идти активное повышение температурного фона, которое продолжится вплоть до понедельника, 22 ноября.