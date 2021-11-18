Выбираем героев по поступкам

Премия "Настоящие люди" проходит в Краснодарском крае.

Для каждого человека понимание того, что является героическим поступком совершенно разное. Но тот, кто выручает в беде, не думает ни о себе, ни о славе. Им движет искренний порыв помочь другому. «Комсомольская правда» - Кубань» решила подпитать вашу веру в человечество и собрала истории земляков. Это, без преувеличения, достойный пример героических поступков обычных людей.

Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям! Героический поступок может совершить каждый, и все должны об этом знать!

Голосование за участников премии в самом разгаре. Дипломы, премии получат все, а пятерке участников, которые наберут больше всех голосов, вручим путевки на море.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко. Еще в августе она обратилась к горожанам с предложением не оставлять без внимания отзывчивость и неравнодушие, которые в суете будней зачастую проходят бесследно для других.

Генеральный партнер премии «Настоящие люди» - Газпромбанк.