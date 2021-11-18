«Иных уж нет, вернуть прошлое нельзя»: известный актер оставил душераздирающее сообщение о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк предстала в дерзком образе рядом с супругом Петром Чернышевым на редких фотографиях.

Анастасия Заворотнюк, известная всем по комедийному сериалу «Моя прекрасная няня», вот уже три года борется с тяжелой болезнью. У нее рак мозга.

Из-за недуга телезвезда перестала появляться на публике и выставлять фотографии. О ней практически ничего не слышно. Фанаты и вовсе начали думать, что больше никогда не увидят любимую актрису.

За эти три года она сильно поправилась, стала носить темные очки, а голову прикрывать платками, — сообщает kp.ru.

Однако на днях в Сети появились новые фотографии с больной Заворотнюк. На них она выглядит счастливой. На редких кадрах, которые опубликовал Станислав Садальский, телезвезда предстала в дерзком образе. Рядом с ней и ее муж — Петр Чернышев.

Снимки были сделаны во время съемок нового фильма «Семейка Триллер», который выйдет в прокат уже совсем скоро, - сообщает kp.ru.

Производство картины откладывали несколько лет подряд, — также сообщает kp.ru.

Под публикацией Станислав Садальский написал, что во время съемок картины актеры работали сутки напролет.

— Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет… а вернуть прошлое, сами знаете… Нельзя! Но случилось чудо. На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы, — написал под публикацией Садальский.