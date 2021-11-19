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Здоровье18 ноября 2021 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2021 года: жители Кубани сдали рекордное количество положительных тестов на COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 19 ноября 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2021 года: жители Кубани сдали рекордное количество положительных тестов на COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2021 года: жители Кубани сдали рекордное количество положительных тестов на COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 19 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 363 заболевших.

Коронавирус в Анапе 19 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 12 человек.

Коронавирус в Сочи 19 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 66 жителей.

Коронавирус в Геленджике 19 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 10 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 19 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 22 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 19 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 человек.

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