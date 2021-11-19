Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2021 года: жители Кубани сдали рекордное количество положительных тестов на COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 19 ноября 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 363 заболевших.
Коронавирус в Анапе 19 ноября 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 12 человек.
Коронавирус в Сочи 19 ноября 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 66 жителей.
Коронавирус в Геленджике 19 ноября 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 10 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 19 ноября 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 22 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 19 ноября 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 человек.