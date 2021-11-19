Здоровье 18 ноября 2021 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 ноября 2021 года: жители Кубани сдали рекордное количество положительных тестов на COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 19 ноября 2021 года