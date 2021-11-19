Появилось жуткое видео из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Скриншот с видео

Трагедия разыгралась на втором этаже двухуровневой квартиры на Ратной улице Москвы 18 ноября. Пожар случился в квартире 56-летней певицы Марины Хлебниковой. Огонь вспыхнул сначала в спальне, затем перекинулся на остальные комнаты. Запах гари почувствовали родные. Хлебникову выносили в бессознательном состоянии, ее госпитализировали в ожоговый центр, - об этом сообщает сайт kp.ru.

В момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь Доминика. Именно она вызвала спасателей. Сама артистка попала в больницу с ожогами лица и тела. Также врачи диагностировали отравление угарным газом.

По данным сайта kp.ru, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Осведомленные источники сообщают, что певица заснула с сигаретой.

Появилось видео квартиры Марины Хлебниковой после пожара. Оно опубликовано на сайте kp.ru.

На кадрах видно, как по открытой веранде на крыше дома ходят пожарные, другие спасатели кого-то выносят на носилках, также хорошо просматриваются обгоревшие окна.