Три свечи, вино и рыба: Логово сатанистов обнаружили туристы в горах Сочи

Магические атрибуты нашли в горах Сочи. Фото: скриншот видео Константина Бредникова

Самый старый туристический маршрут в горах Сочи – в ущелье реки Агуры. Этот путь пролегает к трем живописным водопадам, каскад брызг которых достигает от 12 до 30 метров. Но добраться до водопадов нелегко. Протяженность этого маршрута 2,5 километра. Именно здесь на днях туристы нашли странные предметы. Они даже зафиксировали находку на видео.

- Белая, красная и черная свечи… Белое и красное вино… Хлеб, рыба…И все расположено треугольником, - сообщают очевидцы. - По этой тропе много народу ходит, но ничего не тронуто. Ни один человек не отщипнул, не отхлебнул, выставленное угощение цело и невредимо. Все с уважением, судя по всему, относятся к чужим верованиям и традициям.

Кто и с какой целью организовал здесь своеобразный "алтарь", неизвестно. Но таинственности навевают еще и записки со странным текстом.

- Мы не пытались их читать. Не то, чтобы страшно оказаться участником этого непонятного таинства, просто не хочется, - рассказывают "КП"-Кубань" другие туристы, которые тоже побывали в этом месте недавно.

К слову, ко всей этой атрибутике специалисты по оккультным наукам относятся скептически.

- Действительно, судя по набору предметов, работали приверженцы оккультизма. Но как-то довольно банально выглядит этот набор. Радует то, что здесь не присутствует никакого жертвоприношения. Так, детский лепет, - прокомментировал кадры видео Сергей Полыхов, специалист по оккультным наукам.