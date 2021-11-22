IT-сервисы для бизнеса: Такском открывает филиал в столице Кубани

фото: Пресс-служба ООО «Такском»

Более 20 лет компания разрабатывает и внедряет сервисы электронного документооборота. Сейчас в экосистеме продуктов для бизнеса Такском есть современные сервисы электронной отчетности, решения для ЭДО, маркировки, прослеживаемости, ОФД, сервис проверки контрагентов, а также электронные подписи для физических и юридических лиц.

В мае этого года компания первой в стране получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи, в отличие от большинства других УЦ.

- Столица Кубани – важный промышленный, экономический, научный и культурный центр страны. Открытие здесь филиала Такском – логичный и хорошо продуманный шаг, обусловленный активным ростом спроса у бизнеса региона на качественные и профессиональные IT-сервисы, которые Такском разрабатывает для коммерческих и государственных организаций уже более 20 лет, – рассказывает Василий Спиридонов, руководитель офиса Такском в Краснодаре.

Компания обеспечиваем разные сферы бизнеса эффективными программами для бухгалтерии, внешнего и внутреннего электронного документооборота, отчетности в госорганы. Выпускает электронные подписи для любых задач и софт для работы с маркированным товаром.

Помимо этого Такском предоставляет услуги оператора фискальных данных, подключает эквайринг и онлайн-кассы, анализирует Big data. IT-продукты и сервисы компании полностью закрывают потребности любой организации: коммерческой и государственной, частного предпринимателя и крупной корпорации.

- Наша миссия – создание максимально удобной, надежной и безопасной электронной среды, ориентированной на успешное и комфортное взаимодействие людей, бизнеса и госучреждений, – подчеркивает Василий Спиридонов. – При работе в Краснодаре, как и в других городах, особое внимание будет уделяться уровню клиентского сервиса. Прозрачная система ценообразования, программы лояльности, «горячая линия» поддержки, уникальное программное обеспечение – все это сделает работу с Такском максимально комфортной и удобной для клиентов.

В новом офисе Такском уже сейчас можно получить следующие услуги:

- получение электронной подписи для физ. и юр. лиц, приобретение носителей для ЭП;

- подбор и приобретение тарифа электронной отчетности в зависимости от специфики бизнеса;

- услуги оператора ЭДО и подбор технического решения;

- подключение к работе с маркированными товарами «под ключ»;

- помощь в выборе онлайн-кассы и услуги ОФД;

- дополнительные сервисы для бухгалтера.

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Адрес офиса Такском в Краснодаре: ул. Шоссе Нефтяников, 5/1

Телефон: 8 (861) 217 67 05

E-mail: Krasnodar@taxcom.ru

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