«Быки» против «гладиаторов»: Что известно перед важнейшим Winline Derby «Краснодара» и «Спартака»

Что известно перед важнейшим Winline Derby «Краснодара» и «Спартака». Фото: пресс-служба компании Winline.

«Краснодар» готовится принять дома принципиального соперника, московский «Спартак», в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 21/22. Напомним, важнейшее для команд Winline Derby состоится в эту субботу, 20 ноября, в 19:00. «Комсомолка» перед грядущим матчем рассказывает о главных новостях из жизни клубов.

ТУРНИРНАЯ ИНТРИГА

«Быки» и «гладиаторы» идут ноздря в ноздрю в турнирной таблице. Перед субботним матчем выше находится «Краснодар», имеющий в активе 21 очко за 14 игр. «Спартак» пока что девятый с 19 баллами в «копилке». При этом до пятого места, той самой еврокубковой зоны, рукой подать – в случае победы хозяева опередят ЦСКА, а гости приблизятся к нему. В общем, борьба получится сразу за шесть очков, как говорят в таких ситуациях.

СОСТОЯНИЕ СБОРНИКОВ

В ноябрьских играх за сборные приняли участие пять футболистов «Краснодара» и шесть спартаковцев. Москвичи уже объявили о досадной для них травме полузащитника Романа Зобнина, который только начал набирать форму. По информации медицинского штаба красно-белых, игрок получил повреждение в гостевой встрече России с Хорватией, в которой наша сборная проиграла и упустила возможность напрямую пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре. Кто видел матч, тот помнит, что поле напоминало большую лужу или болото из-за ливня. Зобнина заменили в начале второго тайма. Как оказалось, неспроста.

- Роман получил мышечное повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии. На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель, уведомила пресс-служба «Спартака».

Итого москвичи останутся без ведущего игрока центра поля, что станет головной болью для главного тренера Руя Витории. Из сборников «Краснодара» можно выделить вратаря Матвея Сафона, находящегося в великолепной форме. А защитник Урош Спайич приехал в расположение «быков» в отличном настроении, поскольку помог сборной Сербии напрямую попасть на ЧМ-2022.

СОПЕРНИКИ ГОЛОДНЫ ДО ПОБЕД

Последние три игры «Краснодар» проиграл. Сначала «быков» разгромили в кубанском дерби в Кубке России со счетом 3:0. Следом команда уступила в один мяч «Крыльям Советов» и «Динамо» в РПЛ. Пошли слухи о том, что наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко потерял управление командой и может лишиться своего поста.

Примечательно, что похожие сплетни ходят и вокруг «Спартака». В пресс-службе красно-белых уже спешно опровергли информацию о том, что Руя Виторию вот-вот уволят. Но задуматься есть над чем – спартаковцы не побеждали аж с 3 октября, когда обыграли «Ахмат» на выезде. Так что грядущее дерби – это шанс для футболистов обоих клубов реабилитироваться перед болельщиками и, в первую очередь, перед собой.

СУДЬЯ С КУЧЕЙ ОШИБОК В ПРОШЛОМ

Матч «быков» и «гладиаторов» рассудит Алексей Сухой и его ассистенты Владимир Миневич и Варанцо Петросян. Резервным арбитром стал Ян Бобровский. А за систему VAR ответит Евгений Турбин. Этот сезон Сухой работает хорошо, без серьезных нареканий со стороны судейского комитета РФС. А вот в прошлом розыгрыше РПЛ 34-летнего арбитра демонстративно отправили в глухой запас.

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц не скрывал, что молодой арбитр наделал кучу ошибок и получил слишком много «двоек» за обслуживание матчей РПЛ. Чиновник усомнился в профпригодности судьи. Однако сейчас Сухой сделал необходимые выводы и движется вверх по карьерной лестнице. Но справится ли он с давлением на сложнейшем по накалу Winline Derby, где команды будут вгрызаться за каждый мяч?

ГОЛЫ БУДУТ. МНОГО ГОЛОВ

Субботний матч станет уже девятым в истории Winline Derby. В предыдущих восьми ни одна команда не уходила с поля без гола. А общее количество голов в этих матчах – 38, или в среднем 4,75 за игру. И «Краснодар», и «Спартак» проповедуют атакующий стиль игры, а значит, и в этот раз болельщики в праве рассчитывать на яркий, зрелищный и непременно богатый на голы футбол!