Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 ноября 2021 года: более 530 тысяч жителей кубанской столицы привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация от коронавируса не прекращается на Кубани уже почти год. За 11 месяцев прививку поставили свыше 2,3 миллиона местных жителей. Только в Краснодаре вакцину получили 531 879 человек. Это самый высокий показатель в регионе.
Отмечается, что еще 25 209 жителей Краснодара прошли ревакцинацию.
- Штаммы вируса мутируют и становятся более опасными для жизни и здоровья, — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
Считается, что вакцина – лучший способ избежать заболевания коронавирусом. Благодаря ей на Кубани вырабатывается коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения региона.
Только в Краснодаре работают 60 пунктов вакцинации. Сразу несколько прививочных кабинетов открыты круглосуточно. С графиком работы медицинских учреждений можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.
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