Крушение МИ-8 над Черным морем: 20 лет назад во время спасательной операции вертолет с людьми рухнул в воду

Вертолет удалось поднять только на третий день поисков. Фото: ЮРПСО МЧС России

Трагедия произошла 20 лет назад, но она до сих в памяти сослуживцев и родных погибших. 20 ноября 1997 года компания рыбаков отправилась, как обычно, на промысел в Черное море. Проверить поставленные накануне сети и забрать улов, если он будет.

Мужчин четверо, катер пятиместный, шли еще порожняком и без перегруза, казалось бы, профессиональные рыбаки учли все детали. Но уже через пару часов после выхода в море мотор лодки заглох. Завести его снова не удалось, а тут еще и шторм, окончательно испортивший рыбацкие планы.

Привязав катер к бую, мужчины стали ждать подмогу. Через несколько часов в поселке Солоники забили тревогу их семьи и коллеги. Волны становились все выше, прогнозы погоды портились. На берегу понимали, если катер до сих пор не вернулся, значит, стряслась беда и медлить нельзя.

Сначала помочь взялся командир вертолета, работавший в Солониках на установке опор линии электропередачи. Летчик откликнулся на беду и вылетел к потерянным в Черном море рыбакам. Их сравнительно быстро отыскали, сбросили спасательный трос, но пятибалльный шторм не дал отбуксировать судно к береговой линии.

К этому времени на земле уже были подняты по тревоге отряды Сочинского управления ЮРПСО МЧС. С базы спасателей в Адлере вылетел вертолет МИ-8 авиакомпании «Сочиспецавиа». На его борту находились экипаж и сотрудники спасотряда.

Через 20 минут спасатели уже были на месте. Рыбаки сидели на судне, эмчеэсовцы перевели дух. Все живы, осталось только эвакуировать мужчин на борт вертолета. О транспортировке катера к берегу речь не шла, слишком неспокойно уже было море.

- Руководитель спасательной операции Николай Каргин принял решение спустить на катер спасателя Василия Ильяшенко, чтобы он помог рыбакам подняться в вертолет на лебедке. – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Такое действие - часто применяемый и давно отработанный способ спасения.

Василию Ильяшенко было всего 25 лет. Фото: ЮРПСО МЧС России

Сотрудники МЧС приступили к выполнению. Однако отточенная опытом операция спасателей вдруг пошла не по плану. Когда МИ-8 стал снижаться, выполняя при этом разворот и гася скорость, по корпусу машины пробежала небольшая вибрация. Нос вертолета задрался, а хвост, наоборот, «просел». При это профессиональные пилоты не заметили никаких сбоев в работе двигателя, но он внезапно отказал, и машина начала терять высоту.

То, что произошло дальше, выжившие спасатели рассказывали неоднократно и сослуживцам, и следователям.

- Вдруг вода стала стремительно приближаться, как будто вертолет пошел на посадку. Через мгновенье мы уже рухнули в море. МИ-8 опрокинулся, и вода хлынула через открытые двери и разбитое стекло кабины пилотов,- так описывают произошедшее свидетели аварии.

Машина практически сразу же пошла ко дну. Времени спастись было катастрофически мало. Выжили только 7 человек из 12. Второй пилот и четыре спасателя погибли. Среди них - спасатель 2-го класса Василий Ильяшенко. Это именно его спускали на спасательном тросе к рыбакам. Он до последнего боролся за свою жизнь, но так и не смог освободиться от троса и тонувший вертолет уволок за собой. Парню было всего 25 лет.

Смертельные травмы при столкновении с водой получил и Николай Ремизов.

Среди погибших спасатель Николай Ремизов. Фото: ЮРПСО МЧС России

Несмотря на непогоду, к месту катастрофы были направлены поисковые суда МЧС России. Вертолет удалось обнаружить и поднять на поверхность лишь на третий день поисковых работ.

В честь Ильяшенко назван спасательный катер. Фото: ЮРПСО МЧС России

В память о Василии Ильяшенко его именем назван пожарно-спасательный катер проекта «Мангуст», который сейчас находится в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.