Вы не любите камку? А в 19 веке в Анапу приезжали ради нее

Цветение водорослей превращает Черное море в изумрудное. Фото: andreimakovozov

Прошедшим летом необычные снимки Черного моря разлетелись по стране и шокировали всех, кто никогда не видел море таким. Волны перекатывали субстанцию изумрудного цвета. Такого же оттенка были берег и тела отдыхающих.

В эти дни отдыхающие стараются держаться от моря подальше. Фото: andreimakovozov

- Фу, весь отдых насмарку, - негодовали туристы. Более опытные успокаивали – это не кошмар, а просто зацвела кладофора бродячая. Водоросли свободно перемещаются течением, которое прибивает эти клубки к береговой линии. Мэрия Анапы даже опубликовала подробный отчет о том, что такое камка и почему ее не стоит пугаться.

- При проведении химического анализа камки доказано, что она на 45% состоит из белка, на 35% из углеводов, на 10% из липидов, - рассказывали в управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации курорта. - А еще она богата множеством минералов (йод, цинк, железо, кобальт, медь), содержит полный спектр витаминов. Но есть ее, конечно, не советуем, – рассказали «КП» – Кубань» в мэрии Анапы.

Гниющие водоросли приобретают бурый цвет и неприятный запах. Фото: andreimakovozov

Есть ее, действительно, нельзя, а вот отбросить брезгливость и поваляться как следует в камке стоит. Как сообщают исторические документы, еще в 1893 году период цветения кладофоры считали не проклятием курорта, а, наоборот, самым удачным временем для отдыха. Городовой доктор и надворный советник Александр Иванович Песоченский использовал гниющие водоросли в качестве примочек для страдающих ревматизмом. Он укладывал своих пациентов в дурно пахнущую массу и заставлял считать до 300. После водоросли следовало смыть морской водой. Сохранились воспоминания людей, прошедших курс лечения у Песоченского. Среди поклонников этих лечебных процедур был и известный на Кубани в 19 веке композитор Павел Махровский. Кстати, он являлся одним из организаторов Екатеринодарского отделения Императорского Русского музыкального общества и музыкальных классов при нем. Долгое время музыканта донимали страшные боли в суставах, пока кто-то не посоветовал съездить на лечение в Анапу.

На спа-процедуры никто не решается. Фото: andreimakovozov

- Я прибыл в Анапу совершенно больным от ревматизма: правая рука была согнута в локте, на коленях и других суставах были опухоли. В то же время здесь лечился мальчик лет двенадцати, прибывший из Петербурга с сильнейшим бронхитом, от слабости не бывший в состоянии ходить. По совету доктора Песоченского он был помещен в передвижной постройке, которую на колесах подкатывали по песку к воде, накидывали камки сколько было возможно, и этот мальчик жил в этом помещении, вдыхая тот неприятный запах, который издает эта гниющая камка. Здоровье его поправилось настолько, что на следующее лето его было не узнать, - писал Павел Махровский в письмах знакомым.

Издалека цветущее море выглядит очень эффектно. Фото: andreimakovozov

Здоровье самого Павла Александровича поправилось настолько, что он еще долго не вспоминал о страшных приступах ревматизма.

Александр Песоченский стоял у истоков превращения Анапы в климатический курорт. После его страстных речей на врачебных форумах, началось целенаправленное исследование климата, лечебных вод и грязей Анапы.

К сожалению, в советское время серьезные исследования свойств камки продолжены не были. Все плюсы «зеленого киселя» так и остались до конца не изученными, а вот минусами теперь пугают отдыхающих. Но местные жители до сих пор используют кладофору бродячую в качестве народного средства.