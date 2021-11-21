Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 ноября 2021 года: почти 1000 человек заболели коронавирусом

Количество заболевших растет каждый день. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край продолжает бить собственные антирекорды по коронавирусной статистике. За последние сутки в регионе положительный тест получили 997 человек. Количество заболевших растет каждый день, как и тех, кто скончался от последствий инфекции. С начала пандемии на Кубани умерли 8 390 человек, за 24 часа – 72 жителя.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации власти Краснодарского края ужесточают ограничительные меры. С 22 ноября 2021 года рестораны, торговые центры, фитнес-клубы, бассейны и предприятия бытового обслуживания будут пропускать посетителей только по QR-кодам. С 1 декабря QR-коды станут обязательными для входа в административные здания всех органов власти региона.

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