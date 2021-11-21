Дочь Леонида Якубовича восхитила россиян неземной красотой

Варвара Якубович. Фото: Instagram.com

О том, как сложилась судьба наследников знаменитостей, - узнавать всегда любопытно. Особенно если долгое время новостей о детях известных людей нет. Так, общественность удивила дочь Леонида Якубовича. Известный телеведущий был женат не раз. От третьей супруги Марины Видовой у него 23-летняя дочь Варвара.

Как сообщает kp.ru, девушка учится в престижном университете - МГИМО. Однако на днях рыжеволосая нимфа рассказала, что покинула Россию. Об этом девушка сообщила в своем блоге.

Как оказалось, Варвара впервые отправилась в путешествие за границу, да еще и совершенно одна. Ни родители, ни друзья с ней не полетели.

- Первое одиночное путешествие, - цитирует kp.ru слова Варвары. - Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей.

Дочь Леонида Аркадьевича решила отдохнуть в Мексике. По словам девушки, этой страной она интересовалась с самого детства.

Поклонники желают Варваре хорошо провести время в отпуске. Однако многие буквально засыпали ее комплиментами. Фолловеры не устают восхищаться красотой девушки. Обладательница огненно-рыжих кудрей и татуировки в виде тигра на плече ангельски прекрасна. При этом многие восторгаются тем, что дочь Якубовича не только красива, но и скромна. Завсегдатаем модных московских тусовок ее не назовешь. Да и вообще девушку почти не встретить на светских мероприятиях.

- Если честно, я вообще никого не знаю из детей знаменитостей, - как-то раз признавалась Варвара, которой больше нравится проводить время с семьей или книгой.