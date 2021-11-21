«Детали торчат наружу»: тайна затонувшей на дне Новороссийска канлодки «Красная Грузия»

Увидеть судно можно только в моменты отлива.

О том, сколько в военные годы затонуло кораблей, не счесть. Черное море буквально усыпано «могилами». У берегов Мысхако в Новороссийске находится последний причал канонерской лодки «Красная Грузия». Именно этот корабль доставлял пополнение в район плацдарма «Малая земля» во время ожесточенных боев. Судно выполняло бы свой долг и дальше, если бы не вероломная пальба врага.

Свое первое боевое крещение она получила уже через два дня после начала войны. Вместе с другими кораблями «Красная Армения» и «Красный Аджаристан» канлодка участвовала в установке минного заграждения у Одессы.

В ночь на 22 сентября 1941-го «Красная Грузия» успешно высадила тактический десант в район села Григорьевка Одесской области. Итогом десантной операции стал разгром двух румынских дивизий.

В августе 1942-го в Анапе произошла авиационная атака «Красной Грузии». Канлодка получила многочисленные повреждения. Списывать судно никто не собирался - его отправили на ремонт, после которого на нем установили дополнительное вооружение — по два 45-мм и 37-мм орудия, четыре 12,7-мм пулемета. Это сверх уже имеющихся трех 130-мм пушек, двух 76-мм орудий и возможности принять до 180 мин (в зависимости от типа мин).

Снимок подлодки, сделанный в 1973 году.

Успешный отвлекающий десант на Малой Земле предопределил судьбу «Красной Грузии». Канлодку направили на поддержку закрепившихся на малоземельском плацдарме «куниковцев». Уже к 9 февраля счет десантированной на плацдарм подмоги, доставленной «Красной Грузией», составляла — 2970 человек, 30 тонн боезапаса, два 76-мм орудия, пять 120-мм минометов и три 45-мм орудия. На обратном пути канлодка забирала раненых, отбиваясь от немцев, пришедших в себя после внезапности «куниковского» сюрприза.

Но ночью 28 февраля 1943-го лодка отправилась в свое последнее боевое задание. В темноте «Красная Грузия» доставила пополнение в район Мысхако. Капитан, уткнув канлодку носом в берег, начал разгрузку. А через пару часов началась атака группой «шнелльботов». Канлодка получила торпеду в район кормы, 130-мм орудие и пулемет были уничтожены, расчеты погибли...

В 01:20 28 февраля «Красная Грузия» села на грунт в 40 метрах от берега. Прибывшие буксиры пытались стащить корабль с мели. Но сделать этого так и не удалось. Обстрел врага не прекращался - спасательные работы пришлось прекратить.

Останки «Красной Грузии» спустя 78 лет снял новороссийский фотограф, выбрав необычный ракурс. Он сделал невероятные кадры с высоты. В прозрачной воде виднеется остов корабля, находящийся на глубине 4 метров. При этом некоторые обломки торчат над водой. Правда, местные жители говорят, что видны они далеко не всегда - лишь когда происходит отлив.