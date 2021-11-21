Где не нужен QR-код в Краснодарском крае: Куда можно сходить без сертификата о вакцинации

Где не нужен QR-код в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во многих регионах России после резкого всплеска заболеваемости Covid-19 власти ввели ограничительные меры. Исключением не стал и Краснодарский край, где за минувшую неделю произошел пугающий рост. Ежесуточно оперштаб сообщал о новых зараженных, причем каждый день цифры были больше предыдущих. Тревожная тенденция заставила санитарных врачей обратить на опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где были ужесточены коронавирусные ограничения. В итоге с 22 ноября на Кубани QR-коды будут требоваться практически везде. Перечень мест, где их надо будет предъявить, достаточно широк – это уже не только крупные торговые центры, но и все организации, которые относятся к сфере развлечений и отдыха. Однако многих интересует, где не нужен QR-код в Краснодарском крае.

Список мест, где подтверждение о наличии прививки требовать не будут, очень мал. Так, QR-коды не будут требовать в поликлиниках, если вы пришли на прием. Кроме того, не надо подтверждать статус вакцинированного в магазинах с товарами первой необходимости и аптеках. Торговых точек в формате "у дома" это тоже не касается.

Если же вы захотите пойти в ресторан или кафе, то QR-код у вас не потребуют только в случае заказа на вынос.

Вход в парки по-прежнему свободен. Пока не требуется QR-код в общественном транспорте, однако там обязательно наличие маски. Без повязки кондуктор не имеет право продать билет пассажиру, а водитель продолжить движение. Без спецпропуска можно пользоваться и услугами такси, но там также сохраняется масочный режим.

Также жители Кубани смогут свободно посещать банки, отправлять и получать письма и бандероли в отделениях почты.

Отметим, что власти региона называют подобные ограничения вынужденными. Врачи по-прежнему рекомендуют жителям привиться, чтобы защитить свой организм и избежать осложнений в случае заболевания коронавирусом.

ВАЖНО!

Кому выдают QR-код

- Если человек переболел коронавирусом за последние 6 месяцев

И болел «официально»: обращался за помощью к врачу, сдавал ПЦР-тест и получил положительный результат. При самолечении на дому на получение QR-кода рассчитывать не стоит.

- Если человек вакцинировался от коронавируса в течение последних 12 месяцев

Прививку можно получить в своей поликлинике или в мобильном пункте.

Справка об антителах не является подтверждением, что человек перенес коронавирус, поэтому на основе этого документа QR-код получить нельзя.

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