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Общество22 ноября 2021 6:59

Сотрудники ДПС на руках вынесли мужчину из горящего дома на Кубани

Пострадавшего полицейские вытаскивали через окно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Полицейские спасли жизнь мужчине

Полицейские спасли жизнь мужчине

Человеческую жизнь спасли полицейские в селе Коноково Успенского района Краснодарского края. Сотрудники ДПС проезжали по дороге и случайно заметили пожар – горел дом. Они не раздумывая остановились и побежали во двор. Хозяина чудом удалось вытащить из горящего дома живым.

- Инспекторы Виктор Бруяка и Рустам Тешев ночью находились на маршруте патрулирования. Когда забежали во двор, дом полыхал вовсю. Они увидели лежащего на полу хозяина дома и вытащили его через окно. Счет шел на минуты, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что мужчина отравился едким дымом и потерял сознание. Полицейские выносили мужчину из дома на руках, а потом вызвали на место скорую и пожарных. Пока спецслужбы ехали, один оказывал первую помощь пострадавшему, другой - освободил проезд для спецмашин.

- Из-за сильных порывов ветра огонь мог в любую минуту перекинуться на соседние строения. Полицейские сделали все, чтобы этого не случилось, - отметили в ведомстве.

Родные и близкие пострадавшего поблагодарили старшего и младшего лейтенантов за оказанную помощь.

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