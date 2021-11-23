Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 6:00

«Их выдала желтая метка»: Неизвестные выпустили в Горячем Ключе десятки бездомных псов

Сейчас по городу и в его окрестностях разгуливают 50 дворняжек
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У всех бездомных собак есть желтая метка

У всех бездомных собак есть желтая метка

Вдоль проезжих трасс в Горячем Ключе и близлежащих станицах начали разгуливать бездомные собаки. Дворняжек сюда привезли и выпустили несколько дней назад неизвестные люди. Около 50 испуганных и истощенных псов разбежались по всей округе: их видели в поселке Мирном, Безымянном и в курортной зоне Горячего Ключа. У каждой дворняжки есть одна примечательная особенность - желтая клипса в левом ухе.

- Это значит, что собаки прошли систему ОСВВ - отлов, стерилизацию, вакцинацию от бешенства и выпуск на волю, - объясняет “КП” - Кубань” волонтер Татьяна Райхруд.

Именно по желтым меткам активисты города и поняли, что собаки - не местные, их кто-то сюда завез. Бирки отличаются от тех, которыми “помечают” бездомных собак Горячего Ключа. По требованиям, дворняжек, прошедших ОСВВ, должны выпускать туда, откуда их и выловили, в прежнее место обитания. Однако организация, которая занималась этим, нарушила закон и привезла собак в другой город.

Так выглядят клипсы

Так выглядят клипсы

- Все псы напуганы и сильно истощены, - сетует активистка Татьяна. - Видно, что собаки пережили стресс - они даже боятся подходить к людям. У многих дворняжек видны следы от укусов и грибковые поражения. У некоторых - сильное нагноение ушей под клипсой.

Мало того, что собаки сейчас находятся в совершенно незнакомом для них месте, так они еще и продолжают голодать. Местные жители не подкармливают дворняжек - боятся, что они приживутся и останутся здесь надолго. Поэтому псы ищут пропитание на помойках, растаскивают мусор по округе.

Дворняжки ищут пропитание на свалках

Дворняжки ищут пропитание на свалках

Выловить всех завезенных собак активистам не под силу - дворняжек слишком много. Да и к тому же, они уже разбежались по близлежащим станицам. Администрация города сейчас разыскивает организацию, которая нарушила закон и выпустила собак в неположенном месте.

Собак привезли из соседнего района

Собак привезли из соседнего района

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

- Мы провели проверку и установили, что собаки - не из нашего муниципалитета, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Горячего Ключа. - Все бездомные животные Горячего Ключа занесены в специальный реестр. У нас заключены договоры с двумя подрядчиками, которые исправно выполняют свои обязанности - они отслеживают бродячих псов, заносят их в базу, ведут учет. Сейчас мы пытаемся выявить, кто и откуда привез в город новых собак. Скорее всего, это сделали люди из соседнего муниципалитета. К поиску недобросовестных подрядчиков мы подключили краевой департамент ветеринарии.

Общество: ВОПРОС ДНЯ