«Их выдала желтая метка»: Неизвестные выпустили в Горячем Ключе десятки бездомных псов

У всех бездомных собак есть желтая метка

Вдоль проезжих трасс в Горячем Ключе и близлежащих станицах начали разгуливать бездомные собаки. Дворняжек сюда привезли и выпустили несколько дней назад неизвестные люди. Около 50 испуганных и истощенных псов разбежались по всей округе: их видели в поселке Мирном, Безымянном и в курортной зоне Горячего Ключа. У каждой дворняжки есть одна примечательная особенность - желтая клипса в левом ухе.

- Это значит, что собаки прошли систему ОСВВ - отлов, стерилизацию, вакцинацию от бешенства и выпуск на волю, - объясняет “КП” - Кубань” волонтер Татьяна Райхруд.

Именно по желтым меткам активисты города и поняли, что собаки - не местные, их кто-то сюда завез. Бирки отличаются от тех, которыми “помечают” бездомных собак Горячего Ключа. По требованиям, дворняжек, прошедших ОСВВ, должны выпускать туда, откуда их и выловили, в прежнее место обитания. Однако организация, которая занималась этим, нарушила закон и привезла собак в другой город.

Так выглядят клипсы

- Все псы напуганы и сильно истощены, - сетует активистка Татьяна. - Видно, что собаки пережили стресс - они даже боятся подходить к людям. У многих дворняжек видны следы от укусов и грибковые поражения. У некоторых - сильное нагноение ушей под клипсой.

Мало того, что собаки сейчас находятся в совершенно незнакомом для них месте, так они еще и продолжают голодать. Местные жители не подкармливают дворняжек - боятся, что они приживутся и останутся здесь надолго. Поэтому псы ищут пропитание на помойках, растаскивают мусор по округе.

Дворняжки ищут пропитание на свалках

Выловить всех завезенных собак активистам не под силу - дворняжек слишком много. Да и к тому же, они уже разбежались по близлежащим станицам. Администрация города сейчас разыскивает организацию, которая нарушила закон и выпустила собак в неположенном месте.

Собак привезли из соседнего района

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

- Мы провели проверку и установили, что собаки - не из нашего муниципалитета, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Горячего Ключа. - Все бездомные животные Горячего Ключа занесены в специальный реестр. У нас заключены договоры с двумя подрядчиками, которые исправно выполняют свои обязанности - они отслеживают бродячих псов, заносят их в базу, ведут учет. Сейчас мы пытаемся выявить, кто и откуда привез в город новых собак. Скорее всего, это сделали люди из соседнего муниципалитета. К поиску недобросовестных подрядчиков мы подключили краевой департамент ветеринарии.