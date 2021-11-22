Кто хлеб накормит

Компания регулярно проводит лекции, включающие одновременно и теорию, и практику. Фото: Евгения СОРОКА

Сельское хозяйство Кубани за последние годы сильно изменилось. Отрасль непрерывно развивается. Самым убедительным доказательством этого является урожай. В этом году он рекордный. И во многом благодаря инновационным разработкам. Каким именно, теперь хорошо знают студенты КубГАУ. Они могут поближе познакомиться с самыми продвинутыми агротехнологиями и погрузиться в профессию агронома еще в университете. Такую возможность им предоставила компания «ФосАгро-Кубань» - один из главных партнеров кубанских аграриев сфере минерального питания растений.

Кубанским хозяйствам нужны новые кадры

Лекции для студентов факультета агрохимии и защиты растений от специалистов «ФосАгро-Кубань» уже стали хорошей традицией. Для занятий созданы все условия: в октябре 2018 года компания оборудовала здесь фирменный учебный центр. «ФосАгро-Кубань» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). Светлая аудитория оформлена в ярком корпоративном стиле ведущего производителя удобрений и привлекает внимание еще в коридоре. Главное же преимущество не только красивый дизайн, но и прежде всего оснащение.

В распоряжении студентов - современные бинокуляры, цифровые микроскопы. Словом, здесь есть все необходимое для изучения микробиологических свойств почвы и влияния минеральных удобрений на ее плодородие. Кроме того, во время занятий презентации проецируют на интерактивную доску. Все это повышает эффективность обучения будущих агрономов.

Лекции для студентов факультета агрохимии и защиты растений от специалистов «ФосАгро-Кубань» уже стали хорошей традицией. Фото: Евгения СОРОКА

Сегодня кубанским хозяйствам нужны новые кадры. И важно, чтобы молодые специалисты были квалифицированы. «ФосАгро-Кубань», как один из главных партнеров аграриев Краснодарского края в сфере минерального питания растений, всегда готова поддержать агрономов. Компания регулярно проводит лекции, включающие одновременно и теорию, и практику. На таких встречах студентов знакомят с передовыми технологиями минерального питания, а это чуть ли не самая важная часть будущей работы агрономов.

- Мы рады продолжать сотрудничество с компанией «ФосАгро-Кубань». Теоретические знания в области передовых технологий очень важны, но они обязательно должны подкрепляться практикой, - сказал декан факультета агрохимии и защиты растений КубГАУ Иван Лебедовский. - Особенно ценны такие лекции для выпускного курса. В следующем году дипломы получат 22 человека. Уверен, что все они смогут найти работу. Но, чтобы быть вне конкуренции на своих рабочих местах и продвигаться в карьере, нужно постоянно поддерживать свою квалификацию, идти в ногу со временем. Занятия, которые проводит «ФосАгро-Кубань», помогают студентам быть в авангарде российской агрономии, здесь и сейчас усваивать ценный опыт настоящих профессионалов, без необходимости прохождения болезненного этапа «проб и ошибок».

Повышаем урожайность и сохраняем плодородие

В 2020 году аграрии Кубани вели войну на сельскохозяйственном фронте. Будущее урожая было непредсказуемым. Сначала аномально теплая зима, потом - весенние заморозки. Непросто пришлось и в 2021-м, когда регион буквально заливали дожди. Такие капризы природы стали поводом для масштабных исследований. Каждый год в хозяйствах региона закладывается опыт по применению различных марок удобрений компании «ФосАгро».

После теоретической части Юрий Бурняшов продемонстрировал студентам работу экспресс-лаборатории, которую компания «ФосАгро-Кубань» приобрела в текущем году Фото: Евгения СОРОКА

Результаты этой научной работы легли в основу лекции «ФосАгро-Кубань» на тему «Практика применения эффективного минерального питания сельскохозяйственных культур юга России в нестабильных погодных условиях».

- Два последних года наглядно показали, насколько разными в одном и том же регионе могут быть условия для выращивания сельскохозяйственных культур. На Кубани основное направление - зерновое. Порядка 50% площадей края засеяны озимой пшеницей и ячменем, они составляют основу продовольствия страны, как говорится, «хлеб насущный», - говорит ведущий специалист отдела агросопровождения «ФосАгро-Кубань» Юрий Бурняшов. - Вместе с аграриями мы стараемся выработать такие подходы в минеральном питании для растений, чтобы получать хорошие урожаи в любых погодных условиях.

Одним из направлений такого исследования стало изучение влияния минеральных удобрений на различные сорта озимой пшеницы. Оказывается, хлеб хлебу рознь, разные сорта имеют разные аппетиты, соответственно, количество удобрений им требуется разное.

Поскольку селекция озимой пшеницы развивается в России очень быстрыми темпами, фундаментальных научных работ в этой сфере практически нет. Норму внесения рассчитывают специалисты, основываясь на своем опыте. «ФосАгро-Кубань» снабжает сельхозтоваропроизводителей края минеральными удобрениями почти 20 лет. За это время накоплен большой опыт сотрудничества и данные по применению различных систем минерального питания на различных сортах и в самых разных условиях. Для фермеров сотрудничество с такой компанией имеет преимущества: есть точное понимание, сколько и каких удобрений нужно этому сорту, и, соответственно, можно избежать ненужных затрат. А главное, при этом он знает, какой урожай получит, и может рассчитать, какую прибыль ждать.

- Слушать лекции и смотреть презентации непосредственно от практикующих специалистов гораздо интереснее. Мы понимаем, что эти специалисты провели множество исследований, чтобы выяснить пользу того или иного удобрения, - отметила студентка 4-го курса Анастасия Масина.

Все необходимое у агронома всегда под рукой - в особом кейсе, похожем на черный чемоданчик. Фото: Евгения СОРОКА

- Меня очень впечатлило, как разные дозы удобрений влияют на конечный результат. В общем курсе мы проходим это лишь в общих чертах, а в презентации видим практические данные и реальный результат, - добавила студентка 4-го курса Наталья Шумихина. - Меня поразили цифры - экономическая выгода от применения минеральных удобрений может колебаться от 2 до 14 тысяч рублей на гектар. Оказывается, очень важно правильно все рассчитать и спрогнозировать!

Эксперимент на пользу

После теоретической части Юрий Бурняшов продемонстрировал студентам работу экспресс-лаборатории, которую компания «ФосАгро-Кубань» приобрела в текущем году для диагностики полей. Почва содержит большое разнообразие химических элементов, необходимых для роста и развития растений. Нехватка одного из них может сильно снизить урожай. Каких элементов не хватает, помогает определить специальный тест. Никаких сложностей - главное, лишь правильно отобрать почву и провести быстрое исследование. Все необходимое у агронома всегда под рукой - в особом кейсе, похожем на черный чемоданчик.

- По итогам такого исследования наши специалисты дают рекомендации по внесению недостающих элементов минерального питания, - отметил Юрий Бурняшов.

Поучаствовать в проведении диагностики и оценить его результаты смогли и студенты КубГАУ.

На таких встречах студентов знакомят с передовыми технологиями минерального питания, а это чуть ли не самая важная часть будущей работы агрономов. Фото: Евгения СОРОКА

- Очень любопытно было увидеть в работе эту экспресс-лабораторию. Я раньше думал, что состояние почвы могут проанализировать лишь в специальных лабораториях. Но, как оказалось, нет. Такая экспресс-диагностика даже выгоднее, чем заказ анализов. А значит, можно серьезно сэкономить, - сказал студент 4-го курса Дмитрий Котерев.

- Мы очень много получили теории во время обучения, но в некоторых аспектах знания могут быть оторваны от практики. На лекции «ФосАгро-Кубань» мне все понравилось: здесь есть возможность увидеть передовые технологии, узнать, какие удобрения лучше применять. Оказывается, важен индивидуальный подход, а не универсальные схемы и правила, - рассказал о значимости подобных занятий студент 4-го курса Андрей Давиденко.

- Сотрудничество с университетом очень ценно для нас. Уровень подготовки специалистов здесь очень высокий, и то, что руководство стремится давать студентам возможность общения с практиками и знакомства с новыми технологиями, очень позитивно, - отмечает директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань. - Охотно продолжим эту работу. Сегодня очень важно заинтересовать молодых людей перспективами выбранной профессии. Мы будем развивать сотрудничество, чтобы у студентов была возможность как можно скорее стать настоящими профессионалами.