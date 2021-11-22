«Если будет QR-код, ждет здоровый Новый год!»: в Сочи рассказали, как украсят курорт к праздникам

Курорт готовится к Новому году. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на площади Флага, что по улице Навагинской, со дня на день начнется монтаж интерактивного экрана. Это будет самый большой на курорте экран, который свяжет курорт с другими городами России. В онлайн-режиме на монитор будет транслироваться происходящее на городских улочках, а жители страны смогут поздравить друг друга в прямом эфире.

Близится Новый год, и горячее южное солнце уступает монополию на людское внимание снегу и зимним развлечениям. Не пальмы, а елки будут главенствовать на фоточках гостей курорта. Как сообщили в муниципальном департаменте архитектуры и градостроительства, 40 еловых красавиц установят перед новогодними праздниками в Сочи.

Гостям курорта следует сразу же отметить основные точки для посещения в эти дни. В Лазаревском районе появится три новогодние локации. Головинка, Лоо и Дагомыс станут временными резиденциями Деда Мороза.

Засверкают гирляндами и опоры автомобильных мостов. Световые консоли планируют установить в Лазаревском, Зубовой Щели и Головинке.

Главная тема наступающего праздника - – «Здоровый Новый год в Сочи». На территории курорта откроются дополнительные пункты вакцинации. Причем, в первую половину дня там будут принимать только пожилых людей. В аэропорту и на вокзалах введут новые правила приема прибывающих.

- В новогодние каникулы Сочи планируют посетить около 250 тысяч гостей. С 20 декабря в аэропорту и на крупных железнодорожных станциях волонтеры будут раздавать приезжающим маски и памятки о санитарно-эпидемиологических правилах пребывания на курорте в соответствии с действующим режимом ограничений, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

А по всему городу будут установлены баннеры с поздравлениями и пожеланиями здоровья в будущем 2022 году: «Если будет QR-код, ждет здоровый Новый год!».