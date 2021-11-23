Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 ноября 2021 года: более 542 тысяч жителей кубанской столицы привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани уже почти год. За 11 месяцев прививку от самой популярной инфекции человечества поставили более 2,3 миллиона местных жителей. Только в Краснодаре вакцину получили 542 283 человек. Это самый высокий показатель в крае.

Отмечается, что еще 25 209 жителей Краснодара прошли ревакцинацию. Это на 1,7 тысячи больше, чем было неделю назад.

Медики подчеркивают, что вакцина – лучший способ избежать заболевания ковидом. Благодаря ей на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он должен возникнуть, когда прививку поставят хотя бы 75-80% взрослого населения Краснодарского края.

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